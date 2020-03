Arantxa Rus stijgt zes plekken op wereldranglijst, Kiki Bertens moet een plek inleveren

De uit Monster afkomstige Rus dankt haar zes plekken winst aan haar goede prestaties op het tennistoernooi in Monterrey. Daar bereikte ze de halve finale, waarin ze uiteindelijk het hoofd moest buigen voor Elina Svitolina. Die won uiteindelijk het toernooi. Dit is niet Rus' hoogste plaats ooit op de tennisranking. Dat is de 61ste stek.

Svitolina was een van de weinige speelsters uit de top van het vrouwentennis die vorige week in actie kwam. Daardoor klimt ze op de mondiale tennisladder over Bertens heen. De tennisster uit Wateringen staat door haar toernooiloze week nu zevende.

Coronavirus

Komende week is Bertens ook vrij. Ze zou net als bijna alle wereldtoppers meedoen aan het tennistoernooi van Indian Wells, maar dat toernooi is door de organisatie geannuleerd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. In de regio in de Amerikaanse staat Californië, waar Indian Wells ligt, is de noodtoestand uitgeroepen wegens het longvirus.

