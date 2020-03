Coronavirus: Drie nieuwe besmettingen in Hollands Midden

Lees alles over het coronavirus in dit bericht, dat bij nieuws wordt aangevuld.

Burgemeesters Veiligheidregio Haaglanden lassen extra overleg in over corona.

Een buschauffeur van de HTM is besmet met het coronavirus.

De WHO noemt de uitbraak van het virus nu officieel een pandemie.

Woensdag heeft het RIVM 121 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen. Het aantal landelijke besmettingen staat nu op 503, vijf mensen zijn aan het virus overleden.

In onze regio zijn er 32 mensen besmet.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

De gegevens in het kaartje zijn gebaseerd op de dagelijkse cijfers van het RIVM, dit kan afwijken van de door de GGD's verstrekt gegevens. Op dit moment zijn drie patiënten in de regio hersteld.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij maandag een nieuw livebericht gestart. Informatie van vorige week vind je hier.

GGD Hollands Midden meldt drie nieuwe coronapatiënten

De GGD Hollands Midden meldt donderdagmorgen drie nieuwe coronagevallen. Het gaat om een 28-jarige vrouw uit Boskoop, een 56-jarige man uit Nieuwkoop en een 76-jarige man uit Katwijk. Alle drie zitten zij in thuisisolatie. De GGD is een contactenonderzoek begonnen. Woensdagavond meldde de GGD Hollands Midden ook al dat een 50-jarige man uit Bodegraven-Reeuwijk besmet is na een bezoek aan een risicogebied. Deze man verblijft in Waddinxveen in thuisisolatie.

Buschauffeur HTM besmet met corona

De HTM heeft donderdagmorgen bekendgemaakt dat een buschauffeur besmet is met het coronavirus. De patiënt zit nu thuis en volgens de HTM gaat het naar omstandigheden goed. Het personeel van het bedrijf is ingelicht en de HTM staat in nauw contact met de GGD. Het vervoersbedrijf neemt vooralsnog geen extra maatregelen.

Burgemeesters Haaglanden lassen extra overleg in over corona

De burgemeesters van de gemeenten die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Haaglanden gaan donderdagavond overleggen over de stand van zaken rond het coronavirus. Het extra ingelaste overleg vindt plaats op initiatief van burgemeester van Zoetermeer en tijdelijk voorzitter van de Veiligheidsregio Charlie Aptroot.

Volgens Aptroot is er geen acute aanleiding voor het extra overleg maar dient het vooral om bij te praten over de huidige stand van zaken en om scenario's te bespreken. Er zal door de burgemeesters van de negen aangesloten gemeenten vooral worden afgestemd.

Nederlanders mogen niet meer naar de VS

Nederlanders mogen vanaf vrijdag niet meer naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het land gesloten voor inwoners van de Schengen-landen. Het reisverbod geldt voor de komende dertig dagen. Ook mensen die in de afgelopen twee weken in deze landen zijn geweest mogen het land niet in.

Volgens Trump is de maatregel nodig om het coronavirus buiten Amerika te houden. In Europa zijn er zover bekend ongeveer 17.000 mensen besmet. In de Verenigde Staten zijn tot nu toe 1100 besmettingsgevallen vastgesteld.

Tweede Kamer sluit deuren voor bezoekers

De Tweede Kamer in Den Haag sluit voorlopig zijn deuren voor bezoekers. Zo hoopt het Kamerbestuur te helpen het oprukken van het coronavirus te stuiten. De maatregel gaat vrijdag in. Alleen journalisten zijn nog welkom op de publieke tribune.

Geen onderwijs in LUMC

Het onderwijs in het LUMC is tot nader order stopgezet. Dat meldt de Universiteit Leiden op hun website. Het is een voorzorgsmaatregel om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de patiëntenzorg kan worden gewaarborgd. Het geldt alleen voor studenten van de faculteit Geneeskunde.

Alle andere onderwijsactiviteiten op de universiteit gaan gewoon door, zoals de Masterdag op vrijdag 13 maart. Wel hebben bezoekers en voorlichters gezondheidsinstructies gekregen.

Eerste coronapatiënt uit regio is hersteld

De 23-jarige studente uit Delft, bij wie op 29 februari het coronavirus werd geconstateerd, is hersteld. Ze was de eerste in de regio die besmet was met het virus. In Nederland was ze de tweede na een man uit Loon op Zand.

Minder files

De oproep van het RIVM aan Brabanders om thuis te blijven bij milde klachten is ook terug te vinden in het kantoor. Rijkswaterstaat ziet dat het de afgelopen dagen behoorlijk rustiger op de wegen is dan gebruikelijk. Op dinsdagavond was er een piek van 99 kilometer file, terwijl het gemiddelde op die dag normaal gesproken op 275 kilometer ligt. De woensdagochtendspits was ook aanmerkelijk rustiger met slechts 33 kilometer file. In Brabant stond de afgelopen dagen zelfs helemaal geen file.

Echtpaar uit Schoonhoven besmet

Een echtpaar uit Schoonhoven is besmet met het coronavirus. Dat maakt de gemeente Krimpenerwaard bekend. Het echtpaar is recentelijk in Noord-Italië geweest en liet zich testen na het ontwikkelen van klachten. Volgens burgemeester Cazemier zit het echtpaar in thuisisolatie en maken ze het naar omstandigheden goed. Ook een 60-jarige man uit Alphen aan den Rijn is besmet met het coronavirus en zit met zijn vrouw in thuisisolatie. Volgens de GGD maken ze het allebei naar omstandigheden goed. Daarnaast is een 47-jarige man uit Oegstgeest positief getest op het coronavirus. Ook hij zit in thuisisolatie. De Oegstgeestenaar is ziek geworden na een bezoek aan Noord-Italië.

Voetbalwedstrijd Scheveningen en Quick afgelast

De wedstrijden van Scheveningen in de tweede divisie en Quick in de derde divisie voor komend weekend zijn afgelast. De ploegen zouden respectievelijk een uitwedstrijd spelen tegen Kozakken Boys uit het Brabantse Werkendam en een thuiswedstrijd tegen Dongen uit Midden-Brabant. Clubs uit de zuidelijke provincie spelen komend weekend geen thuis- en uitwedstrijden vanwege het coronavirus.

De wedstrijd van ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard in de eredivisie op vrijdag gaat vooralsnog door. Net als die van de meeste amateurclubs in onze regio. Alleen ploegen die een Brabantse club op het programma hebben staan, zijn een weekend vrij.

Vier nieuwe besmettingen Haaglanden

Een vrouw van in de zeventig uit Den Haag is besmet met het coronavirus en zaterdagavond opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw ligt in isolatie en is niet in contact geweest met een patiënt met corona-infectie en was ook niet in een risicogebied, meldt HMC Westeinde. Dinsdag maakte de GGD bekend dat behalve bij deze man, het virus is ook is vastgesteld bij een echtpaar van in de vijftig uit Pijnacker-Nootdorp en bij een man van 40 uit Leidschendam-Voorburg.

Besmetting bij 10-jarig kind in Leiden

Een 10-jarig kind uit Leiden is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de GGD Hollands Midden. Het kind heeft na terugkomst uit Noord-Italië klachten ontwikkeld. De jongen verblijft met zijn ouders thuis in isolatie, apart van de rest van het gezin. Het patiëntje is aan de beterende hand. Tijdens de besmettelijke periode is het kind niet naar school of de buitenschoolse opvang gegaan.

Stoppen met handen schudden

Nederlanders moeten stoppen met het schudden van handen. Dat heeft minister-president Rutte maandagavond aan alle Nederlanders opgeroepen. ‘We vragen nu toch om eens even opnieuw te kijken naar de algemene hygiënemaatregelen die we kunnen nemen. Handen wassen, veel vaker dan we gewend zijn. In de elleboog niezen, papieren zakdoekjes gebruiken. En daar komt nu bij, omdat we denken dat het verstandig is, vanaf dit moment geen handen meer te schudden.’

Volgens Rutte gaat het 'nog wel enige tijd duren'. 'Daar zullen we ons als land op moeten instellen, dat het niet morgen of overmorgen voorbij is.' Mogelijk komen er nog meer maatregelen, verwacht de premier. Deze worden aangekondigd vanaf het moment dat ze nodig zijn.

Besmettingen in de regio

Een 46-jarige man uit Waddinxveen is besmet met het coronavirus. Dit laat de gemeente Waddinxveen maandagavond weten. De man zit in thuisisolatie en heeft het virus waarschijnlijk opgelopen na een vakantie in Noord-Italië. Volgens de gemeente maakt de man het naar omstandigheden goed. Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis laat weten mee te leven met de man. 'Ik wens hem allereerst van harte beterschap toe. We hopen op een spoedig herstel. Het is natuurlijk heel vervelend voor de persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving. Ik begrijp dat de omgeving van betrokkene extra voorzichtig is. De beste manier om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, is de adviezen van RIVM en GGD op te volgen.'

Ook medewerkers van de Universiteit Leiden en het Alrijne Ziekenhuis zijn besmet. Het is onduidelijk waar deze personen wonen.

Landelijk aantal besmettingen nu op 382

De teller staat landelijk nu op 382 besmettingen. Sinds gisteren zijn er 61 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382. Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant: 157 personen. In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde gevallen. Maandag is een patiënt overleden, een 78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen met het coronavirus overleden.

Eerste evenement in Den Haag afgelast

Het festival Kingsworld 2020 gaat definitief niet door. Het zou 27 april worden gehouden bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag. het is volgens de organisatie bijna niet mogelijk het festival te verzekeren, en daarom is besloten het af te blazen. Wie een kaartje heeft kan zijn geld terugkrijgen.

Ook het Endometriose Awareness Event dat zaterdag 14 maart zou plaatsvinden, is gecanceld.

Kind genezen van coronavirus

Het vijfjarig kind uit Alphen aan den Rijn is genezen van het coronavirus. Bij de peuter werd vorige week maandag het virus vastgesteld. Het kind was met haar ouders op vakantie in Noord-Italië geweest. Na de vakantie was het kind niet naar school geweest en direct in thuisisolatie geplaatst. Omdat alle klachten nu weg zijn, is het kind niet langer besmet en kan deze het virus ook niet meer verspreiden.

Twee inwoners Noordwijk besmet

Een 51-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Noordwijk hebben het coronavirus, meldt de GGD Hollands Midden maandag. Beiden zijn recentelijk in Noord-Italië geweest. Volgens de GGD Hollands-Midden zijn de twee geen bekenden van elkaar.

Aanpassing RIVM-protocol bij coronapatiënten

Het RIVM hanteert vanaf maandag 9 maart een nieuwe protocol voor coronapatiënten. Patiënten die een test hebben gehad met een negatieve uitslag en geen symptomen meer vertonen, mogen na 24 uur uit de isolatie. Een tweede test is dan niet meer nodig. Volgens het RIVM is die beslissing genomen om het beperkte aantal tests beter te verdelen. Mensen waarmee de patiënt in contact is geweest die geen symptomen vertonen moeten vooralsnog twee weken in isolatie blijven om te voorkomen dat zij het virus onbewust verspreiden.

Regels bij thuisisolatie

Wie thuis moet blijven vanwege besmetting met corona of een ziek familielid moet zich aan een aantal regels houden zoals goed schoonmaken, mondmasker voor huisgenoten, niet zoenen en geen seks.

Lees hier wat je wat je thuis wel/niet mag doen.

Reisadvies Italië

In navolging van de strenge maatregelen in Italië vanwege het coronavirus heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor het land aangepast. Voor heel Italië geldt nu code oranje. Dit betekent dat mensen alleen naar het land moeten reizen als het noodzakelijk is.

In gebieden in het Noorden, waar veel mensen besmet zijn met het coronavirus, gold al code rood. Daarvoor geldt al het advies om er helemaal niet heen te reizen.