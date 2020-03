Kind (5) uit Alphen genezen, man in Waddinxveen besmet met coronavirus

Lees alles over het coronavirus in dit bericht, dat bij nieuws wordt aangevuld.

Op dit moment zijn er naast de twee besmettingen in Noordwijk en de besmetting in Waddinxveen nog elf andere mensen met het virus in onze regio. Een man van in de dertig uit Leidschendam-Voorburg, een 32-jarige Oegstgeestenaar, een tiener, een veertiger uit Den Haag, een echtpaar uit Nootdorp, een kind (5) in Alphen aan den Rijn, een vrouw (23) in Delft, twee mannen uit Gouda (19 en 42) en een vrouw (45) uit Haastrecht.

Medewerkers van de Universiteit Leiden en het Alrijne Ziekenhuis zijn besmet. Het is onduidelijk waar deze personen wonen.

Het aantal besmettingen in Nederland is maandag gestegen naar minimaal 321. Daarvan zijn vier patiënten overleden. Zondag waren er nog 265 besmettingen.

Mensen uit risicogebieden met lichte klachten wordt aangeraden thuis te blijven.

Aangescherpt reisadvies: reis niet naar delen van Noord-Italië.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij een nieuw livebericht gestart. Informatie van vorige week vind je hier.

Een 46-jarige man uit Waddinxveen is besmet met het coronavirus. Dit laat de gemeente Waddinxveen maandagavond weten. De man zit in thuisisolatie en heeft het virus waarschijnlijk opgelopen na een vakantie in Noord-Italië. Volgens de gemeente maakt de man het naar omstandigheden goed.

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis laat weten mee te leven met de man. 'Ik wens hem allereerst van harte beterschap toe. We hopen op een spoedig herstel. Het is natuurlijk heel vervelend voor de persoon zelf, maar ook voor zijn omgeving. Ik begrijp dat de omgeving van betrokkene extra voorzichtig is. De beste manier om verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, is de adviezen van RIVM en GGD op te volgen.'

Kind genezen van coronavirus

Het vijfjarig kind uit Alphen aan den Rijn is genezen van het coronavirus. Bij de peuter werd vorige week maandag het virus vastgesteld. Het kind was met haar ouders op vakantie in Noord-Italië geweest. Na de vakantie was het kind niet naar school geweest en direct in thuisisolatie geplaatst. Omdat alle klachten nu weg zijn, is het kind niet langer besmet en kan deze het virus ook niet meer verspreiden.

Twee inwoners Noordwijk besmet

Een 51-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Noordwijk hebben het coronavirus, meldt de GGD Hollands Midden maandag. Beiden zijn recentelijk in Noord-Italië geweest. Volgens de GGD Hollands-Midden zijn de twee geen bekenden van elkaar.

Aanpassing RIVM-protocol bij coronapatiënten

Het RIVM hanteert vanaf maandag 9 maart een nieuwe protocol voor coronapatiënten. Patiënten die een test hebben gehad met een negatieve uitslag en geen symptomen meer vertonen, mogen na 24 uur uit de isolatie. Een tweede test is dan niet meer nodig. Volgens het RIVM is die beslissing genomen om het beperkte aantal tests beter te verdelen. Mensen waarmee de patiënt in contact is geweest die geen symptomen vertonen moeten vooralsnog twee weken in isolatie blijven om te voorkomen dat zij het virus onbewust verspreiden.

Regels bij thuisisolatie

Wie thuis moet blijven vanwege besmetting met corona of een ziek familielid moet zich aan een aantal regels houden zoals goed schoonmaken, mondmasker voor huisgenoten, niet zoenen en geen seks.

Lees hier wat je wat je thuis wel/niet mag doen.

Reisadvies Italië

Was je nog van plan om naar Noord-Italië te gaan? Let dan goed op het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken. Het reisadvies is voor vijftien delen van Noord-Italië aangescherpt. Nederlandse toeristen in de gebieden raadt het ministerie aan te vertrekken met bus, auto, trein of vliegtuig.