Met drugs op op de scooter: 'Ik zat niet lekker in mijn vel'

Kevin is gepakt met drugs op terwijl hij op zijn scooter reed. Als hij bij een verkeerscontrole wordt aangehouden valt er een 'pakkie' uit zijn zak, vertelt hij tegen de politierechter, die uitgelegd krijgt dat dat een wikkel met cocaïne is. Uit een speekseltest blijkt dat Kevin onder invloed is van coke en wiet. Ontkennen heeft geen zin en dat doet hij dan ook niet, maar er is wel een reden voor zijn drugsgebruik, geeft hij aan.

'Ik zat niet lekker in mijn vel in die periode.' Het is een veel gehoorde smoes in de rechtbank om een lagere straf te krijgen. Maar wie het verhaal van Kevin hoort kan zich er wel wat bij voorstellen, ook de rechter misschien. De twintiger is een paar jaar geleden betrokken bij een ongeluk. Wie goed naar hem kijkt kan de gevolgen nog zien. Een van die gevolgen is dat hij zijn werk niet meer kan doen.

'Zo'n ongeluk is heftig', zegt de rechter. 'Maar dat praat het nog niet goed.' Kevin knikt en mompelt dat hij het er mee eens is. Zijn zwarte petje heeft hij afgezet, die ligt keurig voor hem op hekje van de verdachtenbank.

Persoonlijke omstandigheden

De periode dat Kevin niet lekker in zijn vel zat lijkt inmiddels voorbij. Hij helpt zijn moeder in haar bedrijf en gaat naar de sportschool. Daarnaast zoekt hij naar een manier om toch weer aan het werk te komen.

'En hoe zit het met het drugsgebruik?' wil de rechter weten. 'Ik heb genoeg te doen om niet naar de middelen te grijpen', antwoordt Kevin. 'Af en toe rook ik nog wel een blowtje, om in slaap te komen.' Maar de cocaïne dat doet hij niet meer, zegt hij.

'Hoe meer je gebruikt, hoe hoger de boete'

De officier van justitie legt uit hoe het werkt bij de strafeis. 'We hebben richtlijnen. Hoe meer je gebruikt, hoe hoger de boete.' Ze wijst Kevin op de gevaren van deelnemen aan het verkeer onder invloed van drugs: 'Ook op een snorfiets kan dat heel gevaarlijk zijn.' De officier eist een boete van 325 euro. Ook wil ze dat Kevin voor zeven maanden zijn rijbewijs inlevert.

'Ja ik heb het begrepen', antwoordt de verdachte als de rechter vraagt of hij de eis snapt. 'Volgens mij is het allemaal heel gunstig voor mij.' Omdat Kevin geen advocaat meegenomen heeft doet de rechter gelijk uitspraak.

De uitspraak

'Als we kijken naar het bewijs: wat de politie opschrijft dat klopt wel. U begrijpt dat zelf ook wel.' Kevin knikt instemmend. Hij weet dat hij fout zat. In zijn vonnis houdt de rechter er rekening mee dat Kevin een ongeluk heeft gehad en blijvende schade heeft opgelopen. Alles afgewogen vindt de rechter dat Kevin een boete van 325 euro moet betalen. En als hij weer in de fout gaat, moet hij zijn rijbewijs zes maanden inleveren.

De rechter sluit af met een vaderlijk advies: 'u blowt nog al eens, toch? Pas daarmee op want het blijft lang in uw bloed, soms zelf tot de volgende ochtend.' Kevin knikt instemmend. Hij zegt er rekening mee te zullen houden Na de uitspraak laat hij gelijk weten dat hij niet in hoger beroep gaat. 'Dan kan er een streep onder', antwoordt de rechter. 'Oké', zegt Kevin en hij slaakt een diepe zucht.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

