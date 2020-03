Fietsburgemeester fietst haar eten bij elkaar: 'Ik kom al 2,5 jaar niet in de supermarkt'

Na een vervelende periode in haar leven besloot Marja ruim twee jaar geleden helemaal alleen twee weken in Zeeland te gaan kamperen. 'Wat ik daar vooral deed, was fietsen. Om mijn hoofd leeg te maken. Ik ontdekte allerlei stalletjes langs de weg, waar ik mijn eten kocht.' Eenmaal thuis, besloot Marja te blijven fietsen. 'Ik dacht, hier in Westland heb je volgens mij ook van dit soort stalletjes. De grote vraag was alleen: wáár?'

De 's-Gravenzandse startte daarom de Facebookpagina Fietsen voor mijn Eten, waar ze vijftig Westlandse vrienden voor uitnodigde . 'Ik stelde hen de vraag of ze adressen van stalletjes op de pagina wilden delen. Die vrienden deelden de pagina vervolgens ook weer en zo had ik in drie dagen tijd al vijftig adressen en vijfhonderd leden.'

Rechtstreeks van de bron

Inmiddels is het voor Marja een ware lifestyle geworden. Ze trekt er twee à drie keer per week op uit, om haar eten bij elkaar te fietsen. 'In de zomer fiets ik elke dag wel naar een stalletje toe.' Ze kan bijna volledig leven van het eten dat verkocht wordt langs de weg. 'Ik ben al 2,5 jaar niet in een supermarkt geweest. Als ik iets écht niet kan krijgen, haal ik dat bij de bakker of de slager.'

Volgens de Westlandse heeft haar manier van leven veel voordelen. 'Het eten is veel verser, omdat het rechtstreeks van de bron komt. Er komt minder plastic aan te pas, je steunt lokale ondernemers en fietsen is natuurlijk ook heel goed voor je gezondheid.'

Fietsburgemeester

Al dat fietsen door het Westland heeft Marja niet alleen tien kilo minder op de weegschaal opgeleverd, ze is ook benoemd tot eerste Westlandse fietsburgemeester. 'Ik ga het startschot geven bij fietswedstrijden, maar vooral kijken waar er in het Westland gevaarlijke verkeerssituaties zijn. Dat zal ik met de Fietsersbond en de gemeente bespreken, zodat ongelukken in de toekomst voorkomen kunnen worden.'

Als fietsburgemeester hoopt ze ook steeds meer andere Westlanders en regiogenoten te inspireren om vaker de fiets te pakken. 'Mijn pagina heeft inmiddels vijfduizend leden. Daarnaast organiseer ik fietstochten waarbij we ingrediënten voor een maaltijdsoep bij elkaar gaan fietsen, die we daarna ook echt bereiden. Zo leren we het Westland op een heel andere manier kennen.'