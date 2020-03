'Ik heb weer stappen gezet', darter Dirk van Duijvenbode blikt terug op UK Open darts

De darter uit 's-Gravenzande was niet afgereisd met het idee dat hij wel even ver zou komen op dit toernooi. 'Ik had in het begin meteen twee zware tegenstanders en daar was ik volledig op gefocust. Van Marko Kantele zag ik mezelf wel van winnen, maar Darius Labanauskas is gewoon een heel taaie tegenstander. Ik hoopte dat ik tegen hem mijn beste spel zou spelen.'

Dat lukte. Hij won de wedstrijden relatief makkelijk. Het werd 6-0 tegen Kantele uit Finland en hij klopte Labanauskas uit Litouwen met 6-3. 'Zij misten allebei hier en daar een dubbeltje. Ik was scorend gewoon beter dan hen en dat gaf een goed gevoel.'

Thriller

Een ronde later moest hij het opnemen tegen landgenoot Jermaine Wattimena. Dat duel werd een regelrechte thriller. 'In het begin verzaakte ik om een grote voorsprong op te bouwen', analyseert Van Duijvenbode. 'Ik miste wat dubbels en Jermaine, die in het begin niet zijn beste spel liet zien, kwam steeds beter in zijn spel. Uiteindelijk mistte ik bij een 9-7 tussenstand twee pijlen om de wedstrijd te winnen. En bij een 9-8 voorsprong miste ik er zelfs vijf! Gelukkig ging de laatste leg de eerste pijl er wel meteen in.'

Zijn volgende opponent werd Mensur Suljovic. Dat is een topspeler bij de PDC, maar iemand die erg traag pijlen gooit. Veel tegenstanders vinden dit vervelend. 'Maar daar had ik eerlijk gezegd totaal geen last van', vertelt Van Duijvenbode. 'Mensur speelde voor zijn doen ook in een lekker tempo. Ik ging lekker van start met veel 180-scores, maar daardoor begon ik na te denken en vanaf dat moment werd ik behoorlijk nerveus.' Daardoor ging de wedstrijd uiteindelijk met 10-7 verloren.

'Wat als...'

En dat was jammer, want met mensen zoals Jamie Hughes en Jonny Clayton - geen grote namen - in de daaropvolgende rondes had er nog meer voor hem in gezeten. 'Ja, daar zat zeker perspectief in', knikt de darter uit 's-Gravenzande. 'Maar dat is achteraf makkelijk praten. Het is helaas niet gebeurd.'

Dus verliet hij het toernooi - ondanks zijn uitstekende prestatie - toch met een teleurgesteld gevoel. 'Als je het gevoel hebt dat je tegenstander veel beter was, kun je soms vrede hebben met een nederlaag. Maar in dit geval, met een gemiddelde dat vier punten hoger lag, denk je toch wel: wat als…'

Van Gerwen

Het UK Open werd uiteindelijk gewonnen door Michael van Gerwen. De terechte winnaar, volgens Van Duijvenbode. 'Zeker. Hij leek nog wat onzeker in de eerste rondes, maar maar hij heeft de vier hoogste gemiddelden van het toernooi gegooid en echt laten zien dat we ons geen zorgen over hem hoeven te maken.'

