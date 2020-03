Nisha doet oproep: 'Wie redde mijn dochter van kopschoppers?'

Ze kan er nog steeds niet bij, Nisha uit Den Haag. Haar dochter van 13 wordt een paar weken geleden naar de grond getrokken en tegen haar hoofd geschopt door een groep meiden van een jaar of 15, terwijl ze in Den Haag op de tram staat te wachten. Een ouder echtpaar springt ertussen en weet erger te voorkomen. 'Ze heeft bulten, een zware hersenschudding en ook nog last van haar nek en schouders', zegt Nisha*, die nu op zoek is naar het echtpaar.

Haar dochter is die maandagmiddag, 17 februari, op weg naar huis, samen met een vriendin. Ze lopen nog even naar binnen bij de supermarkt op de hoek van de Conradkade en de Laan van Meerdervoort. Binnen worden ze opgemerkt door een groep van zes iets oudere meiden, die kennelijk nog een appeltje te schillen hebben met de vriendin.

Bij de tramhalte op de Conradkade, naast de supermarkt, begint een van de meiden tegen de vriendin van Nisha’s dochter: 'Waarom keek je zo vies naar me? Ik heb zin om je te slaan!' Nisha’s dochter zegt dat ze haar met rust moeten laten. En dan keert de groep zich tegen haar. Ze wordt aan haar haren naar de grond getrokken en vervolgens een aantal keren hard tegen haar hoofd geschopt.

Grote bek

'Een ouder echtpaar sprong ertussen en zei dat ze moesten ophouden. Die mensen kregen een grote bek, maar die meiden gingen wel weg', vertelt Nisha. Een omstander heeft inmiddels foto’s gemaakt van het groepje.

De meisjes en het echtpaar stappen even later in lijn 11 richting station Hollands Spoor en rijden een aantal haltes samen op, tot de meisjes er weer uit moeten. Ze bedanken het stel voor de hulp. Later doen Nisha en haar dochter aangifte van de mishandeling. 'Maar we hebben dit echtpaar nodig als getuigen en ik wil ze graag bedanken voor hun hulp', vertelt de moeder. Ze roept het stel op zich te melden bij de politie.

Via omweg naar school

Haar dochter heeft nog steeds hoofdpijn. Ze gaat inmiddels weer naar school, maar durft alleen met een omweg, bang als ze is om dezelfde groep meiden weer tegen te komen. Het meisje slaapt slecht en de mishandeling houdt haar nog steeds bezig. Haar moeder windt zich erover op: 'Ik raak mijn kind met geen vinger aan en dan komt zo’n wildvreemde en die denkt dat ze je kind wat kan aandoen, daar word ik zo boos van.'

De politie laat in een reactie weten bekend te zijn met de aangifte, dat de zaak nog in onderzoek is en dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.

*De volledige naam van Nisha is bij de redactie bekend.