Onderzoekscommissie Thijs H. vindt dat zorginstelling eerder politie had moeten bellen

De Maastrichtse GGZ-instelling Mondriaan had eerder aan de bel moeten trekken over Thijs H.. Dat stelt de onafhankelijke onderzoekscommissie die de manier bekeek waarop Mondriaan is omgegaan met H., In mei vorig jaar vermoordde hij een vrouw in Den Haag en twee mensen in Zuid-Limburg. Na de moorden in Limburg liet H. zich opnemen in de instelling.

H. heeft vorig jaar bekend dat hij drie mensen heeft doodgestoken. Op 4 mei vermoordde hij een vrouw van 56 in de Scheveningse Bosjes. Drie dagen later stak hij twee wandelaars neer op de Brunssummerheide vlakbij het Limburgse Brunssum. Na de twee moorden in Limburg, op 7 mei, meldde H. zich met zijn ouders bij Mondriaan om zich vrijwillig te laten opnemen. Diezelfde dag ontsnapte hij alweer. Op 8 mei meldde hij zich opnieuw, om later die dag weer te ontsnappen. Na die ontsnapping werd hij 's avonds aangehouden.

De gang van zaken bij Mondriaan is onderzocht door een onafhankelijke commissie van twee mensen, een psychiater en een jurist. Deze commissie heeft geconcludeerd dat na de tweede keer dat H. wegliep, er 'terecht is overgegaan tot het doorbreken van het medisch beroepsgeheim', en dus het inlichten van de politie.

'Het had een dag eerder gemoeten'

De commissie 'concludeert ook dat het beroepsgeheim onvoldoende tijdig is doorbroken.' Al toen Thijs H. zich op 7 mei bij de instelling meldde had de leiding van Mondriaan een melding of aangifte bij de politie kunnen doen. 'Toen patiënt op 7 mei 2019 samen met zijn ouders bij Mondriaan kwam (...) ontstond het vermoeden van zijn betrokkenheid bij de steekincidenten op de Brunssummerheide,' aldus de onderzoekers. De leiding van Mondriaan maakte geen melding, omdat er geen acuut gevaar leek voor medewerkers, andere patiënten, en H. zelf. Maar de onderzoekers zijn het daar niet mee eens en vinden dus dat er wel gemeld had moeten worden.

Volgens de leiding van Mondriaan betekent een ernstig vermoeden van betrokkenheid bij een ernstig levensdelict niet automatisch dat de politie moet worden ingelicht. De Inspectie Gezondheidszorg is dit op zich eens met Mondriaan, maar vindt wel dat er dan voldoende veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden rond de opname van zo'n patiënt. Dat is niet gebeurd omdat H. twee keer wist te ontsnappen. De inspectie is het niet eens met de conclusie van de onderzoekers dat er eerder met de politie gebeld had moeten worden. 'De afweging om het beroepsgeheim te doorbreken ligt bij de zorgverlener, er is geen wettelijke plicht om dit te doen', aldus de Inspectie.

