Geld verdienen met afval scheiden: Teylingen wil inwoners belonen met kortingen

Met een nieuw afvalstoffenbeleidsplan wil de gemeente Teylingen de kosten van restafvalverwerking terugdringen en huishoudelijk afval zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Om inwoners enthousiast te maken om mee te doen, komt de gemeente met een kortingensysteem: hoe minder vaak de inwoners van Teylingen hun afvalbakken buiten zetten, hoe hoger het bedrag is dat ze kunnen terugkrijgen.

De hoeveelheid restafval moet van gemiddeld 159 kilo per persoon per jaar naar 100 kilo. In 2025 moet dit zelfs zijn teruggebracht naar 30 kilo per persoon per jaar. Zoals het voorstel er nu ligt, krijg je als inwoner aan het eind van 2021 een bedrag van 60 euro terug als je je afvalbak maximaal vier keer per jaar aan de straat hebt gezet. Wie vijf tot acht keer de kliko buiten zet krijgt 40 euro. Negen tot dertien keer levert 20 euro op.

Wie zijn bakken vaker dan veertien keer buiten zet krijgt niets.

De gemeenteraad vergadert donderdag 12 maart over het plan.

Verhoging afvalstoffenheffing

Naast de implementatie van het nieuwe afvalbeleid verhoogt de gemeente Teylingen volgend jaar de afvalstoffenheffing met 20 euro. Wie niet voldoende 'bespaart' moet dus meer gaan betalen. Voor bijzondere gevallen (denk aan gezinnen met jonge kinderen in de luiers) is het niet ondenkbaar dat er een aparte regeling komt, laat de woordvoerder van de gemeente weten.

De gemeente wil het nieuwe systeem gefaseerd invoeren; met een proefperiode in het vierde kwartaal van 2020 om te zien of alles naar wens verloopt. Per 1 januari 2021 moet de nieuwe manier van restafvalverwerking definitief ingaan.