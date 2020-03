Nabestaande na eerste dag MH17-proces: 'Het was heel indrukwekkend'

'We zaten allemaal te snotteren', zegt Hans. 'Zeker toen de namen werden voorgelezen door de officier van justitie. Dat kwam heel dik aan'. Eigenlijk zou Hans de zaak maandag volgen in een speciaal ingericht centrum in Nieuwegein, maar op het laatste moment kreeg hij toch een plekje in de rechtszaal op Schiphol.

'Ik ben blij hoe het allemaal gegaan is. De officier van justitie met zijn verhaal en natuurlijk zijn de verzoeken van de advocaten van de verdachten om extra onderzoek. Ja, hij zegt een achterstand te hebben en probeert zich zo veel mogelijk in te lezen, maar ik ga ervan uit dat ze morgen om uitstel gaan vragen.' In de auto terug naar huis probeert het allemaal een plekje te geven. 'We moesten als nabestaanden echt alle zeilen bijzetten, het was heel indrukwekkend.'

De verdachten zijn er niet

Hans de Borst is ook blij met de uitleg over de vier verdachten. Die waren er niet. De rechter legde uit hoe ze alles in het werk hebben gesteld om de mannen te bereiken. 'Ze kunnen echt niet meer zeggen dat ze niet wisten dat dit proces eraan kwam. Het OM heeft echt alles gedaan om ze te bereiken. Daar ben ik heel blij mee.'