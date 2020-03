Coronavirus raakt sommige bedrijven hard, vijf evenementen World Forum uitgesteld

MKB-Nederland in Den Haag kent een behoorlijk aantal bezorgde bedrijven. Woordvoerder Edwin van Scherrenburg: 'Denk bijvoorbeeld aan hotels waar het annuleringen regent, schepen die stil liggen, of standbouwers die in Barcelona een mooie beurs opbouwen, wat nu niet doorgaat omdat beurzen worden afgezegd. Maar ook bedrijven uit de logistiek, die geen aanvoer hebben vanuit China.'

Het World Forum Convention Center in Den Haag heeft nu al vijf evenementen die dit voorjaar niet meer doorgaan. Ze zijn uitgesteld tot dit najaar of volgend jaar. Dat heeft volgens general manager Michiel Middendorf niet alleen impact op het congrescentrum, maar ook op andere bedrijven: 'Als 1500 congresbezoekers naar Den Haag komen, dan heb je de hotels, de restaurants, taxichauffeurs, de winkels. Die hebben er allemaal profijt van en die missen die inkomsten nu ook.'

Uitzonderlijke omstandigheden

Voor MKB-bedrijven is de impact groot. 'Als in een keer je omzet wegvalt en je krijgt niks binnen, maar je kosten lopen door, ja dan tikt dat fors aan. Daarom is het ook belangrijk dat de overheid werktijdverkorting heeft ingevoerd. Dan krijg je een deel van de uren vergoed. Maar we zijn nu ook in overleg met het Rijk of er niet meer nodig is.'

Daarbij wordt gekeken naar de borgstellingsregeling, zodat bedrijven bij banken meer kunnen lenen dan waar ze nu eigenlijk aanspraak op kunnen maken. Maar er zijn volgens Van Scherrenburg meer maatregelen denkbaar. 'In Italië en Duitsland stelt de overheid extra maatregelen voor. Nou wij kijken ook met het kabinet, als het echt veel groter wordt in Nederland, naar wat wij ook nog aanvullend kunnen doen. Want het zijn uitzonderlijke omstandigheden voor ondernemers.'

Out of the box

Dat die omstandigheden niet te lang moeten duren is volgens Middendorf van het World Forum evident: 'Ik hoop dat het hierbij blijft. Dat we het voorjaar het wat moeilijker hebben. Maar dat we het najaar vol bezet zijn. We zijn nagenoeg vol voor het najaar. Dus we hopen ook wel die lokale impact te maken na de zomer.'

Tot die tijd zitten ze niet stil bij het World Forum Convention Center. Middendorf: 'We hebben een vast team van zeventig mensen. Het voordeel is dat we out of the box moeten denken, dus creatief bezig zijn. Wat kan iemand bij de catering nu doen als er even niets te doen is? Die gaat naar facilitair management en vraagt: kunnen we helpen met schilderen? Zo krijgen we hele leuke combinaties.'

