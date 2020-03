Presentator Frits Huffnagel stapt op bij Pride Amsterdam na ophef

In een persverklaring laat het bestuur weten op te stappen vanwege 'de aanhoudende onrust binnen de lhbti-community. Die ontstond afgelopen week na uitspraken op persoonlijke titel van voorzitter Frits Huffnagel in het NPO1 radioprogramma Spraakmakers.'

In de uitzending liet de Omroep West-presentator zich uit over de vluchtelingencrisis aan de grens van Turkije en Griekenland. 'We zien een kind en denken 'oh wat zielig', terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd', zei hij in dat gesprek.

Botenparade

Een groot aantal actiegroepen eiste vervolgens het aftreden van Huffnagel als voorzitter van de organisatie van de jaarlijkse botenparade in de Amsterdamse grachten. Het bestuur liet eerder in een reactie weten dat Huffnagel niet af hoefde te treden voor zijn uitspraken. Nu heeft het voltallige bestuur toch besloten om af te treden. Volgens de stichting heeft het aftreden geen gevolgen voor de jaarlijkse Pride en gaan alle voorbereidingen gewoon door.

In Den Haag heeft de Haagse Stadspartij vorige week schriftelijke vragen gesteld over de uitspraken van Huffnagel, die ook voorzitter van het Bevrijdingsfestival in de stad is. Huffnagel heeft eerder al excuses aangeboden voor als hij mensen gekwetst zou hebben met zijn uitspraken. Hij zegt niet tegen vluchtelingenopvang in het algemeen te zijn, maar vindt dat er geen vluchtelingen naar Europa moeten komen en dat bijvoorbeeld Syriërs zo veel mogelijk in hun eigen land moeten worden geholpen. 'In de kritiek worden mijn uitspraken uit hun verband gerukt.'