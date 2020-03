Van Destiny's Child tot Franse chansons: theatermaakster Marlies Ruigrok past niet in een hokje

Het gaat vlot met de carrière van Marlies Ruigrok, die haar carrière begon bij theaterkoor Dario Fo in het Westland. Nadat zij haar opleiding aan de Fontys Academie voor Muziek- en Musicaltheater voltooide, bouwde zij haar afstudeervoorstelling uit tot een avondvullende show met drie muzikanten.

Grote artistieke steun en toeverlaat zijn haar broer Boudewijn en regisseur Ruut Weissman; een van de meest ervaren cabaret- en musicalregisseurs van Nederland. Tussen de bedrijven door won zij het theaterfestival Boulevard en werd zij geselecteerd voor de &C Talent Academy in de categorie zang. Een prestatie, want uit duizend aanmeldingen konden maar vijf jonge talenten worden gekozen. Op 15 maart zingt Marlies in de finale van het Concours de la Chanson in Den Haag.

Van alles een beetje

De meeste voldoening haalt zij toch uit het maken van eigen voorstellingen, zoals Azul. Een soloshow waarin zoveel verschillende genres samenkomen is vrij uniek. Marlies heeft er een nuchtere reden voor: aan het begin van haar carrière wil ze nog ‘niets uitsluiten’. Niet meteen in het hokje worden gestopt van een kleinkunstartiest, musicalzangeres of chansonnière. Dus dan maar van alles een beetje. Voor Azul had Marlies een aantal stukken die zij graag wilde zingen. Samen met haar regisseur is zij vervolgens op zoek gegaan naar de rode draad tussen die nummers.

Die rode draad bleek een gevoel dat iedereen misschien wel herkent: je bent op vakantie en wilt even compleet zonder zorgen zijn. Maar juist dan komt naar boven drijven wat je echt dwars zit. ‘Ik ben altijd op zoek naar wat er diep binnen in je omgaat’, legt Marlies uit. ‘Onder dat laagje dat wij allemaal zien, zit iets. Van geluk tot pijn, die emoties die wat verder zitten zoek ik. En daar zijn theater en muziek een heel goed middel voor. Dat gaat recht bij je naar binnen’.

De inspiratie haalt ze bij haar zelf, maar vaak ook bij vrienden en familie: ‘ik ben altijd wel op zoek naar goeie gesprekken daarover’. Kan het dan ook voorkomen vrienden zichzelf ineens terug herkennen in een liedje? Ja, dat zou kunnen: ‘maar dan is het al te laat, haha!’.

De ‘grote stad’ Delft

Hoewel Marlies Ruigrok kiest voor een internationaal repertoire, is zij diep geworteld in de regio. Geboren en getogen in Schipluiden en momenteel woonachtig in Delft. En voorlopig wil ze daar niet weg: ‘nee, dat ik vanuit Schipluiden al naar ‘de grote stad’ Delft ging was al heel wat. In een te grote stad voel ik mij altijd wat onthand. Ik houd er wel van als het iets stedelijker is en tegelijkertijd ook nog een beetje dorps’.

