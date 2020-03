‘Draaiboek voor uitbraak corona in de regio ligt klaar’

Vooralsnog is het huidige aantal coronabesmettingen in Nederland te overzien en beheersbaar voor regering en zorginstanties. Maar wat als de 'de hel' echt losbarst en bijvoorbeeld de helft van de bevolking geveld wordt door het virus, welke mechanismen treden dan in werking?

Nederland waakt voor paniekvoetbal. Dat neemt niet weg dat de overheid en betrokken (zorg)instanties de ontwikkelingen op de voet volgen en zich tot in de puntjes voorbereiden op een 'Italiëscenario'. Bestuursvoorzitter Rob Jansen van Hadoks, een corporatie van alle huisartsen in de regio Haaglanden, legt uit welk draaiboek er klaarligt mocht er worden opgeschaald.

Is het crisis binnen alle huisartsenposten in de regio?

'Het RIVM en de GGD's binnen de regio reageren adequaat op alle ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus waardoor wij vooralsnog geen crisis ervaren binnen de Hadoks binnen de wachtkamers van de huisartsen en binnen de huisartsenposten. Het beleid van het RIVM dat gericht is op het indammen van het virus is voor ons leidend. Natuurlijk zijn we wel voorbereid op een eventuele infectueuze crisis, als het virus zich niet langer laat indammen. Dan treedt een crisisteam in werking. Daarvoor ligt een huisartsenrampenopvangplan en een ziekenhuisrampenopvangplan klaar.'

Wat houden deze plannen in?

'In de plannen staat vastgelegd hoe om te gaan met dag-, avond- en spoedzorg. De maatregelen die dan in werking treden zijn afhankelijk van de mate en de fasering van de uitbraak. Denk aan zorgverleners die kunnen worden overgeheveld van zorg die niet acuut is naar specifieke coronazorg.'

Wat als doktersassistenten uitvallen door besmetting, of de huisarts zelf?

'Bij vermindering van capaciteit is het mogelijk de huisartsenzorg te centraliseren, door bijvoorbeeld een callcenter in te richten waar alle meldingen over het coronavirus binnenkomen. Ook behoort het inrichten van een centrale locatie waar mogelijk besmette patiënten terecht kunnen tot de mogelijkheden. Zo kunnen potentiële patiënten zoveel mogelijk op één plek gezien worden.'

Zijn er voldoende beschermingsmiddelen?

'Wij staan in contact met alle vijftig Hadoks-coördinatoren in de regio en hebben hen gevraagd een inventarisatie van zorgmiddelen te maken, om tot een goede verdeling te komen. Er is sowieso een gebrek overal. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport kan nu geen beroep doen op leveranciers als China, dus hoopt men in Duitsland in te kopen. Maar daar zijn ze vooralsnog niet enthousiast omdat ze het voor zichzelf willen houden. Hierover vindt momenteel overleg plaats tussen beide landen.'

Neemt Hadoks zelf ook maatregelen?

'Uit voorzorg hebben we een aantal van onze eigen congressen afgelast. Wat nu niet nodig is om te organiseren doen we even niet.'

Wat als de hel losbreekt en de helft van de bevolking besmet raakt met corona, waaronder dus ook zorgpersoneel?

'Dan treedt het plan in werking van urgentiegerichte zorg, ook wel bekend als triage: patiënten worden dan verdeeld in vijf categorieën; van zeer ernstig tot 'kan ook morgen', bij wijze van spreken. Als het acuut levensbedreigend is, mensen die binnen een uur echt gezien moeten worden door een arts, dan gaat dat altijd voor. Dan kan het ook gebeuren dat mensen bijvoorbeeld niet, of niet direct, behandeld kunnen worden. Bij alles geldt: de ernstigste gevallen eerst.'

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus binnen de regio via ons liveblog.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

Op de kaart hieronder zie je in welke plaatsen personen besmet zijn met het virus.De kaart wordt elke dag rond 15.00 uur bijgewerkt. De cijfers komen van het RIVM. Werkt de kaart niet goed? Klik dan hier.