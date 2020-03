Ruim 5.700 euro van bedrijfsrekening gehaald na pinpasdiefstal

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer ontdekt op 17 oktober vorig jaar dat er is ingebroken in de schuur van zijn huis aan De Bree. Er zijn jachtlaarzen verdwenen, maar ook een pinpas van een bedrijfsrekening. Die pas werd nooit gebruikt om mee te pinnen of betalen. De pincode lag erbij. Via internetbankieren ziet de man dat er inmiddels 5.700 euro is opgenomen. Er is gepind bij geldautomaten in Bodegraven en Nijmegen en in een casino in Zandvoort.

Van de transactie in Bodegraven is beeld. Nadat de pas is geblokkeerd, zijn er nog pogingen gedaan om geld op te nemen in Bloemendaal en IJmuiden. In Bloemendaal is een andere man in beeld dan in Bodegraven. De politie wil graag weten wie het zijn. Het is niet bekend of de mannen ook betrokken zijn bij de daadwerkelijke inbraak.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem