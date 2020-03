Geld opgenomen na woninginbraak in Rijnsburg

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De moeder van één van de bewoners loopt op donderdag 7 november tijdens het uitlaten van de hond langs het huis van haar dochter. Zij is twee dagen eerder op reis gegaan. Het valt de vrouw op dat er iets niet klopt: de slotplaat van de achterdeur is verbogen en er zitten moeten in de deur en het kozijn.

De vrouw gaat naar binnen en ontdekt dan dat er is ingebroken. Kasten en lades in meerdere kamers staan open en zijn doorzocht. Er zijn diverse spullen gestolen, waaronder een bankpas. Daarmee is een aanzienlijk geldbedrag gepind. Dat is gedaan op woensdagavond 6 november bij een automaat aan het Koningin Julianaplein in Voorburg.

Hand in het gips

De pinner wordt rond de 20 jaar oud geschat. Hij draagt een zwarte jas van het merk Emporio Armani met een capuchon. Opvallend is dat zijn rechterhand in blauw gips zit. Hij is duidelijk in zijn gezicht te zien tijdens het pinnen van het geld. Het is niet bekend of de man ook betrokken is bij de daadwerkelijke inbraak.

De verdachte | Beeld: Politie

Herkent u de pinner?

