Overvaller Gall & Gall Leiden droeg groene jas en groene schoenen

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over de overval op slijterij Gall & Gall aan de Hooigracht in Leiden. Een gewapende overvaller bedreigde het personeel en ging er vandoor met geld. De man kan zijn opgevallen, omdat hij een groene jas en groene schoenen droeg.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 maart. Meer zaken zijn hier te vinden.

De winkel aan de Hooigracht is op vrijdagavond tot 22.00 uur open. Een half uur voor sluitingstijd op vrijdag 28 februari zijn er twee personeelsleden aanwezig. Ze staan achter in de winkel met elkaar te praten en verderop staat een klant bij één van de schappen.

Plotseling gaat het belletje van de voordeur, dat aangeeft dat er iemand binnenkomt. Maar dit is geen klant: het is een overvaller. Hij richt een vuurwapen op de personeelsleden en de klant en roept om geld. Eén van de medewerkers probeert de kassa open te maken, maar dat lukt niet direct omdat hij net een nieuwe inlogcode heeft.

Geld in plastic tas

De overvaller raakt hierdoor nog meer opgefokt en begint te schreeuwen. Het slachtoffer vraagt hem meerdere keren om rustig te blijven, totdat de kassa uiteindelijk open gaat. Vervolgens heeft hij geld in een blauwe Albert Heijn tas gestopt en daarmee is de overvaller vertrokken. Hij is over de Oude Rijn gevlucht, in de richting van de Herengracht.

Het gaat om een blanke man met een licht zongebruinde huid. Hij is zo'n 35 tot 50 jaar oud en 1,70 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en droeg een groene jas met een capuchon. Daaronder droeg hij een zwarte muts. Verder had hij een blauwe spijkerbroek met vale plekken op de bovenbenen aan, en groene sneakers van Nike met een witte zool.

Klant nog gezocht

De politie is op zoek naar mensen die de overvaller voor, tijdens of na de overval hebben gezien in de buurt van Gall & Gall, of op zijn vlucht. Ook komt de recherche nog graag in contact met de klant die op het moment van de overval in de winkel was. Dit is een jonge jongen, die de politie nog niet heeft gesproken.

Mensen die camera's hebben in de buurt van de slijterij of langs de vluchtroute, worden gevraagd om de beelden te bekijken. Misschien staat de overvaller er op.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem