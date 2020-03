'Holi Phagwa op lijst immaterieel cultureel erfgoed'

De Haagse viering van Holi Phagwa moet op de lijst immaterieel cultureel erfgoed worden geplaatst. Dat vindt het CDA in de gemeenteraad van Den Haag. Daarnaast zou er in de toekomst een groot Holi-festival in Den Haag georganiseerd moeten worden. Het hindoeïstische lentefeest wordt deze week gevierd.

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman vindt dat het Holi-feest valt onder het immaterieel cultureel erfgoed omdat het een feest van verbinding is. Partiman: 'Op de dag van Holi besprenkelen mensen elkaar met kleurrijke poeder. Nadat iedereen onder de gekleurde poeder zit, valt niet meer uit te maken wat de door de maatschappij opgelegde verschillen zijn tussen deze mensen. Een prachtige symboliek over de gelijkheid van mensen en een les die we in ons dagelijks leven mee moeten nemen.'

Ook wil Partiman dat het burgemeester en wethouders gaan praten met de verschillende Haagse organisaties die Holi-vieringen organiseren. 'Het doel van deze gesprekken is om uiteindelijk in samenwerking met particuliere initiatiefnemers te komen tot en groot Haags festival', zegt hij. 'Het Holi-feest wordt in veel landen gevierd en is in sommige landen zelfs uitgegroeid tot een heus festival. Denk maar aan Engeland, Zuid-Afrika en Suriname.'