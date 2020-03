Verontwaardiging om filmpje na fataal ongeluk in Den Haag

Er is grote verontwaardiging op sociale media over een filmpje van een dodelijk ongeluk in Den Haag. Het filmpje is maandag gemaakt vóór de hulpdiensten bij het slachtoffer van de aanrijding zijn en is zeer expliciet. De politie roept mensen op om de beelden niet verder te verspreiden.

Het gaat om een ongeluk op de Groot Hertoginnelaan in Den Haag, waarbij een vrouw op een fiets om het leven kwam na een botsing met een vrachtwagen. Een omstander maakte meteen na de aanrijding gruwelijke beelden van de 67-jarige vrouw en verspreidde het vervolgens via onder meer WhatsApp en Twitter. Dat wordt die persoon niet in dank afgenomen, blijkt uit reacties.

'Hoe godvergeten ziek ben je om diegene te gaan filmen', schrijft ene John. Ook de politie is niet blij met het filmpje en doet een oproep om het niet verder te verspreiden. 'Wij roepen iedereen op uit respect voor de betrokkenen de beelden DIRECT te verwijderen!', zegt de politie. 'Het zal jóúw dierbare maar zijn.'

Fatsoen

Omroep West en Nieuwssite Regio15 kregen het filmpje ook, maar hebben er niets mee gedaan. 'Het is een kwestie van fatsoen', zegt Omroep West-hoofdredacteur Henk Ruijl. 'Je moet je voorstellen dat je politie aan de deur krijgt die je vertelt dat er iets ergs is gebeurd met een dierbare. En dat iemand daar dan beelden van verspreidt.'

René Hendriks, hoofdredacteur van Regio15 en bestuurder bij journalistenvakbond NVJ, benadrukt dat dit soort beelden niet door zijn organisatie worden gemaakt. 'Wij zijn er vaak wel als eerste bij, maar dit soort beelden zouden wij nooit maken.' Hij ziet wel dat dit soort filmpjes afstraalt op videopersbureaus als Regio15. 'Sommige mensen denken dat ook dit soort beelden worden verspreid door professionele journalisten, dus het is belangrijk om duidelijk te maken dat er verschil is tussen professionele journalisten en de passant met de smartphone die dit waarschijnlijk gemaakt heeft.'

Verbod op filmen

De politie ziet in de reacties op het filmpje veel oproepen van mensen om dit soort beelden te verbieden. 'Dit wordt verspreid via bijvoorbeeld WhatsApp-groepen', vertelt woordvoerder Annemarie de Mooij van de politie in Den Haag. 'En mensen, ook kinderen, krijgen dit ongevraagd en onvoorbereid binnen. Het begint met een beeld van een straat en dan ineens zie je die gruwelijke beelden. Mensen vragen of we daar wat aan kunnen doen. Een verbod, dat is wat ze bedoelen.'

Zo'n verbod is een politiek besluit. In Duitsland bestaat het al een aantal jaar. De boete voor het filmen of fotograferen van slachtoffers van een ongeluk kunnen daar oplopen tot duizend euro. In Nederland hebben het CDA en GroenLinks in het verleden gepleit voor zo'n verbod.

Ruijl en Hendriks zien een verbod op filmen niet zitten. 'We hebben de regel dat je op de openbare weg mag filmen', zegt Hendriks. 'Als je die aanpast krijg je bijvoorbeeld de discussie over wat wel of niet schokkende beelden zijn.' Daarnaast zijn er ook situaties waarin voorbijgangers juist wel wordt gevraagd om te filmen, bijvoorbeeld om bij een vechtpartij bewijsmateriaal te verzamelen.

Hendriks heeft nog een voorbeeld waarom het filmen van ongelukken wel een functie kan hebben: 'Wij krijgen regelmatig verzoeken van overlevenden van ongelukken of nabestaanden die beelden nodig hebben voor de verzekering, of die ze willen hebben voor de verwerking of om te begrijpen wat er is gebeurd.'