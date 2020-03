Speciale hennepcontainer Stedin helpt bij recordvangst hennepkwekerijen

Er zijn afgelopen jaar 180 hennepkwekerijen in de regio Haaglanden opgerold. Dat zijn er meer dan in 2018. De stijging zou volgens netbeheerde Stedin deels te danken zijn aan de inzet van hun speciale hennepcontainer. In deze container kunnen mensen zien hoe een hennepkwekerij eruit ziet en hoe ze deze in de wijk kunnen herkennen.

De hennepcontainer is door Stedin vier keer in de regio ingezet, twee keer in Den Haag, een keer in Zoetermeer en een keer in Gouda. 'Die trok veel bekijks', vertelt woordvoerder Koen de Lange van Stedin. 'De container is ingericht als een hennepkwekerij, zodat mensen kunnen zien hoe zoiets er uit ziet. Veel mensen hebben geen idee, dus de container geeft mensen een idee hoe ze een hennepkwekerij kunnen herkennen.'

In 2019 heeft de politie samen met Stedin 180 hennepkwekerijen opgerold. In 2018 waren dit er nog 156. Volgens De Lange is het voor het eerst sinds 2015 dat het aantal opgerolde hennepkwekerijen in de regio is gestegen. 'Het is niet zo dat de container de belangrijkste reden is voor deze stijging, maar het helpt wel in de beleving van de mensen.' Stedin en politie zijn voor de opsporing van hennepkwekerijen vaak afhankelijk van tips van andere bewoners.

Veel overlast

De stijging van het aantal opgerolde hennepkwekerijen komt volgens De Lange ook door de inzet van de gemeente. 'Ze maken meer werk van deze vorm van criminaliteit. Kwekerijen stelen niet alleen stroom, maar ze zijn ook brandgevaarlijk en geven veel overlast. Ik heb zelf wel een paar keer in een hennepkwekerij gestaan en dan dacht ik altijd: je zult er maar naast wonen.'

Om meer mensen dat gevoel te geven komt de hennepcontainer naar de gemeenten toe. 'Je stapt binnen en je weet meteen waar het over gaat. In het verleden hebben we hennepkaarten gehad, waarmee mensen konden ruiken hoe een hennepkwekerij ruikt. De container laat zien hoe zo'n ruimte er uitziet. Hopelijk helpt het ons om meer tips te krijgen over deze vorm van criminaliteit.'