Minder toeristen in de Bollenstreek door corona

Hotel-restaurant De Engel in Lisse ontvangt normaal gesproken veel groepen uit Azië die 'een rondje Europa doen'. Ze komen met touringcars na of voor een bezoek aan de Keukenhof langs voor een lunch of diner in De Engel. Maar dit jaar zijn er vanwege het coronavirus veel annuleringen. 'Tussen de dertig en veertig groepen hebben afgezegd', zegt Karin Juffermans van De Engel.

De groepen zijn we echt kwijt en dat is jammer - Karin Juffermans, hotel-restaurant De Engel

Ze spreekt van een grote strop. Het gaat om duizenden euro's omzetverlies. 'Bij de hotelovernachtingen hebben we ook wat afzeggingen, maar ik verwacht dat die wel weer worden opgevuld. De groepen zijn we echt kwijt en dat is jammer.'

'Slecht seizoen'

Even verderop, bij De Tulperij in Voorhout, merken ze de gevolgen van het virus ook. De bollenkwekerij ontvangt groepen toeristen en geeft rondleidingen op het land. 'Vijf bussen hebben afgezegd vanwege corona, met elk dertig tot veertig toeristen', zegt Daan Jansze. 'Ik ga er vanuit dat het een slecht seizoen wordt. Het heeft grote invloed.'

Ik maak me zorgen, maar niet druk - Daan Jansze, De Tulperij

Hij ziet het somber in. 'Over twee weken gaan we open en dan is het in Nederland nog niet over. Het wordt een ramp voor veel mensen', zegt Jansze. Tegelijkertijd blijft hij er nuchter onder. 'Ik maak me zorgen, maar niet druk. Je kan er toch niets aan veranderen.'

Annuleringen bij vakantiepark

Bij Vakantiepark Koningshof in Rijnsburg zijn een twintigtal annuleringen binnengekomen, weet Marian van der Zalm van Koningshof. De camping ontvangt jaarlijks gasten vanuit de hele wereld. 'Normaal wordt er alleen geannuleerd als er iemand heel ziek is, maar nu annuleren ze uit voorzorg vanwege het coronavirus.' Ook ontvangen ze dagelijks vier tot vijf mails met vragen die te maken hebben met corona. 'Het leeft wel.'

Ze maakt zich best zorgen over de financiële consequenties. 'Als het zo doorgaat, wordt het wel een ding. Onze salarissen moeten ook gewoon doorbetaald worden.'

'Hele keten wordt geraakt'

Het effect voor de economie in de Duin- en Bollenstreek is groot, beaamt Stokkermans van KHN Noordwijk. 'Internationale congressen in het dorp zijn voor een groot deel geannuleerd', zegt hij. 'Niet alleen de hotels worden daardoor geraakt, maar de hele keten. Ook de bakker die het ontbijt verzorgt. Het is een uitdaging die ons allemaal raakt.'

Een daarvan is Noordwijker Joost Kling van Dutch Food Concepts. Hij verzorgt stroopwafelcatering op internationale beurzen. 'Voor maart zijn alle evenementen gecanceld.' Ook levert hij stroopwafels aan kaaswinkels in Amsterdam. 'Vorige week zagen wij al een flinke daling in onze bestellingen. Dus ja, we merken het, maar het is nog te beperkt om echt te zeggen wat er gebeurt.'

Keukenhof

De grootste toeristentrekker in de Bollenstreek, Keukenhof, kan nog niets zeggen over annuleringen. 'Voor opening (21 maart, red.) doen we geen uitspraken over afzeggingen of aantallen', zegt een woordvoerder. 'Keukenhof is momenteel nog gesloten en er is nog weinig over te zeggen.' Het bloemenpark trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers uit zo'n honderd landen. De meeste bezoekers komen uit Nederland (20 procent), gevolgd door Duitsland, 4 procent komt uit China.

