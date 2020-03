Bas Muijs kruipt weer even in de huid van Stefano Sanders in GTST

Na een paar jaar uit Meerdijk te zijn geweest, keert Bas Muijs terug naar Goede Tijden Slechte Tijden. De acteur, die dagelijks te horen is als presentator van het Radio West-programma Muijs in de Morgen, kruipt tijdelijk weer in de rol van Stefano Sanders.

Het was voor de 43-jarige acteur uit Den Haag wel weer even wennen om terug te keren naar Meerdijk, de fictieve stad waar de soap zich afspeelt. 'Als je dagelijks lange teksten moet leren dan train je je hersens, maar als je dat een paar jaar niet doet dan moet je weer even inkomen', zegt Muijs op Radio West.

Bas Muijs speelde eerder al in 1300 afleveringen, maar is sinds 2005 al niet meer te zien als vast personage. Hoewel hij sinds zijn vertrek de populaire soap niet meer dagelijks volgt, kijkt hij eens in de zoveel tijd nog wel hoe het eraan toe gaat in Meerdijk. 'Ik wil wel zien hoe mijn oud-collega's het doen. Dat zijn natuurlijk ook gewoon mijn vrienden.'

Een 43-jarige opa

In de loop van de jaren is de familie van Stefano Sanders heel erg veranderd. Zo is het karakter van Muijs in de tijd van zijn afwezigheid opa geworden. 'Ja, dat klopt! De zoon van Stefano heeft een kind gekregen. Maar ik ben nu 43, dus om op die leeftijd opa te zijn voelt toch een beetje raar', lacht Muijs.

In hoeveel afleveringen Muijs precies te zien zal zijn, is nog onduidelijk. Wel laat hij weten dat het geen permanente terugkeer is en stelt hij de luisteraars van Radio West gerust: 'Ik ga voorlopig niet weg bij West en ben gewoon nog iedere ochtend in mijn showtje te horen.' Vanaf donderdag 19 maart is Stefano Sanders weer in GTST te zien.