'Vandaag beginnen we met een schone lei, Subh Holi!

Het is al twee dagen feest op de Haagse Shri Vishnu school. Dinsdag staan er diverse optredens van de kinderen op het programma. Met daarna nog veel eten en als afsluiter het 'poederfestijn'. 'Deze dagen is het hard werken', vertelt Shailaya Nanda. 'De Holi Phagwa is één van de grootste feesten binnen de Hindoestaanse gemeenschap.'

Meester Jan Bilgoe staat voor groep 5. 'Ik heb ze uitgelegd dat Holi Phagwa de start is van een nieuwe periode, dus als je nog iets te vereffenen hebt, spreek het dan uit. Vandaag beginnen we met een schone lei, het is een bezinningsfeest.'

Subh Holi!

Holi Phagwa duurt twee dagen. De eerste dag wordt het verhaal van prins Prahlad verteld. Dat laat zien dat het goede altijd het kwade overwint. Deze dag heet de Holika Dahan en dan steken Hindoes een grote brandstapel in vuur.

De tweede dag is het Holifeest. 's Ochtends wordt er met het as van de brandstapel gespeeld. In de middag staan de festiviteiten in het teken van het water, want water staat voor leven. Door iemand met gekleurd water te besprenkelen, wens je die persoon een kleurrijk leven toe en je zegt daarbij Subh Holi, wat betekent Gelukkig Nieuwjaar!

