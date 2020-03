Chinees restaurant in Alphen dicht uit angst voor coronavirus

Uit angst voor de verspreiding van het coronavirus is restaurant De Chinese Muur in Alphen aan den Rijn tijdelijk gesloten. Dat bevestigt een medewerker van het eethuis dinsdagavond. Hij benadrukt dat de beslissing uit voorzorg is genomen en dat er nog wel gewoon eten kan worden afgehaald.

Sinds afgelopen maandag is het Chinees-Indisch restaurant aan de Van Nesstraat dicht, laat de medewerker weten. 'Een heel moeilijke beslissing', noemt hij het. 'Het kost ons omzet, dit willen we helemaal niet. Maar kijk naar wat er in China en Italië gebeurt (wereldwijd zijn in die twee landen de meeste coronabesmettingen, red.), ik ben bang dat het in Nederland ook gaat gebeuren. Ik hoop het niet, natuurlijk. Maar het wordt hier ook iedere dag erger.'

De medewerker van het eethuis weet niet hoe lang De Chinese Muur zijn deuren zal sluiten. 'Eerlijk gezegd is dit gewoon een drama. Iedereen denkt er anders over. De één vindt het gewoon maar een griep, de ander denkt dat het heel ernstig is. Misschien is het een onnodige beslissing, maar wie durft te garanderen dat niemand besmet is met het coronavirus? Ik heb liever dat alles zo snel mogelijk voorbij is.'

5-jarig kind genezen

Tot nu toe is er één inwoner van de gemeente Alphen besmet geraakt met het coronavirus. Het 5-jarige kind om wie het ging is inmiddels genezen, zo meldde de GGD maandag. Het kind was ruim een week geleden met ziekteverschijnselen teruggekeerd na een wintersportvakantie met het gezin in Noord-Italië.

