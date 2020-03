Bloemen uit de Bollenstreek dit jaar niet naar de paus

Al jaren versieren bloemen uit onder meer de Bollenstreek tijdens Pasen het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad als de paus zijn paaszegen 'Urbi et Orbi' uitspreekt. Dit jaar zal dat echter niet het geval zijn, want floraal vormgever en hoofdarrangeur Paul Deckers ziet er dit jaar vanaf. 'De ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Italië zijn zeer ernstig', zegt hij woensdagochtend op Radio West.

'Het is ontzettend jammer, maar als je kijkt naar de ontwikkelingen kan je sociaal maatschappelijk gezien maar één verantwoordelijkheid nemen. We moeten dit niet doen, dat is de enige juiste beslissing', vertelt Deckers. 'Italië is min of meer afgesloten, dus dan ga je geen gezondheidsrisico's nemen, zeker niet voor je team en alle betrokkenen.'

Deckers komt zelf uit het Limburgse Posterholt. maar de bloemen die hij jaarlijks in Vaticaanstad gebruikt komen voor een groot deel uit de Bollenstreek. 'Er gaan natuurlijk elk jaar heel veel bloemen mee, zoals de avalancheroos en de delphinium, maar de bolbloemen uit de Keukenhof spelen een belangrijke rol in het project', legt Deckers uit. 'Voor mij zijn ze ondenkbaar in het project.

'Wat een heisa'

Dit jaar zou het de 35ste keer zijn dat het plein en het balkon van de paus versierd zouden worden door de Nederlandse bloemen. Drie weken geleden maakte Deckers bekend dat de anthurium dit jaar de hoofdbloem van het project zou worden. 'Toen dachten we nog, wat een heisa allemaal. Maar nu zie je wel dat corona een bedreiging is voor zowel de wereldeconomie als de gezondheid van mensen', vertelt Deckers. 'Mensen worden ziek, er zijn sterfgevallen. Vrienden van mij wonen in Milaan, alles zit op slot daar. Alles is dicht. Het is echt een groot probleem.'

