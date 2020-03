Lenteweer in aantocht: 'Temperatuur kan zomaar richting 15 graden gaan'

Ook dinsdag viel er weer behoorlijk veel neerslag. 'Gouda kwam tot vijftien millimeter', vertelt Mizee. 'In het Haagse Laakkwartier viel negentien millimeter en in Kijkduin 23. Sinds het begin van dit jaar was dit al de negende dag met tien millimeter neerslag of meer.'

Deze woensdag is het overdag grotendeels droog. 'Zelfs redelijk wat zon daarbij en het is ook zacht met een temperatuur van 12 graden, misschien 13. Er staat een matige zuidwesten wind aan de kust. Die wordt wel vrij krachtig, later krachtig.'

Hagel

Ook donderdag krijgen we perioden met zon, maar donderdagmiddag volgen weer enkele buien. 'Misschien een enkele met hagel. Ook dan staat er vrij veel wind. De temperatuur komt dan uit op 9 graden.'

Vrijdag is het weer vergelijkbaar met donderdag, maar in het weekend wordt het langzamerhand beter. 'Heel geleidelijk komt een hogedrukgebied wat dichterbij', legt Mizee uit. 'Dat krijgt meer invloed. Zaterdag merken we dit al met wat droger weer en wat zon.' Zondag verwacht Mizee eigenlijk hetzelfde. 'Plaatselijk kan dan nog wel wat regen vallen.'

Bonus

Begin volgende week wordt het volgens de weerman van Omroep West 'duidelijk droger' met ook wat meer zon. 'En als het dan een klein beetje meezit - dat moeten we nog een beetje afwachten - dan zouden de temperaturen zomaar naar 15 graden kunnen gaan.'

Lenteweer, dus. 'Ja, daar lijkt het inderdaad een beetje op. Het belangrijkste is dat het droger wordt, met meer zon. De verder oplopende temperatuur is de bonus. Maar ik denk dat die er wel van gaat komen.'