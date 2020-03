Verdachte steekpartij Grote Markt Luis P. kan worden opgenomen in Pieter Baan Centrum

Luis P. kan tussen 1 april en 13 mei worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum. P. moest zich woensdag voor het eerst verantwoorden voor de Haagse rechtbank. De 35-jarige man stak op 29 november vorig jaar in op een aantal willekeurige slachtoffers in het centrum van Den Haag. Drie tieners raakten hierbij gewond.

Louis P. was zelf niet aanwezig bij de zitting. Het was te druk in zijn hoofd. De advocaat van P. geeft aan dat ze het betreurt dat de zaak nog een voorbereidende zitting krijgt en dus niet inhoudelijk zal worden behandeld. 'Mijn cliënt heeft steeds meegewerkt aan de verhoren. De laatste keer was op 20 februari', zei ze in de rechtszaal.

De verdachte wordt naast de steekpartij ook verdacht van het mishandelen van zijn moeder in augustus 2018. P. moet in die zaak nog worden gehoord. Op 8 juni om 15.00 uur zal de zaak omtrent de Grote Markt-steekpartij verdergaan. Tot die tijd blijft P. in de gevangenis.

Slachtoffers renden winkel in

De steekpartij gebeurde op vrijdagavond rond 19.45 uur tijdens Black Friday. Vanwege deze koopjesdag was het erg druk in de stad. De slachtoffers renden in paniek een winkel in.



Een dag later weet de politie P. op te pakken. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van drievoudige poging tot moord dan wel poging tot doodslag dan wel poging tot zware mishandeling.

'Gevaarlijk voor anderen'

In december vorig jaar maakte Omroep West nog bekend dat de man voor de steekpartij al in beeld was bij politie en justitie. Bij GGZ-instelling Parnassia stond de man zelfs bekend als 'gevaarlijk voor anderen', maar hij werd niet opgepakt. Zorg- en hulpinstanties kregen de afgelopen jaren maar geen grip op de man.

