'Daklozenopvang ook open bij storm'

Als het aan de gemeente Den Haag ligt, wordt de winterkouderegeling voor daklozen verruimd. Dat zegt wethouder Bert van Alphen in antwoord op vragen van de PvdA in de raad. Tijdens de storm Ciara bleef de winteropvang gesloten, terwijl iedereen werd aangeraden om vanwege het gevaarlijke weer zo min mogelijk naar buiten te gaan.

Ciara was een zware storm vanaf de Atlantische Oceaan die begin februari grote delen van Noord-Europa teisterde, met een windkracht van 9 tot en met 12. Het Haagse PvdA-raadslid Janneke Holman vroeg zich af waarom de winteropvang onder die omstandigheden gesloten bleef voor daklozen. De wethouder geeft nu toe dat dat wel had gemoeten.

Holman toont zich in het Omroep West-programma Muijs in de Morgen 'heel blij' met de antwoorden van de wethouder. Vooral omdat hij heeft toegezegd om met andere grote steden in overleg te gaan over de verruiming van de openingsregels van de winterkoudeopvang.

Grote steden samen

'Nu is de opvang tot 1 april geopend bij temperaturen onder nul, of bij een gevoelstemperatuur onder nul', vertelt Holman. Dat moet worden verruimd naar situaties met storm. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk: 'In Utrecht zijn ze er ook mee bezig. Ooit is afgesproken dat de vier grote steden samen beslissen of de opvang een nacht open is of niet. Dus om het in Den Haag te veranderen, moet het gezamenlijk gebeuren. Ik ben blij dat wethouder Van Alphen daarvoor vanuit Den Haag wil gaan strijden', aldus het raadslid.

Zij hoopt dat de verruiming ingaat bij een eventuele volgende storm, maar anders wordt volgend jaar winter.

