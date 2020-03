Jongen bedreigt meisje in school Waddinxveen: 'Hij had mogelijk een molotovcocktail bij zich'

In de school is een meisje bedreigd, zegt de politie. De jongen zou op zoek zijn geweest naar zijn ex-vriendin. De Waddinxvener is aangehouden op verdenking van bedreiging. De mogelijke molotovcocktail was in de struiken gegooid en wordt onderzocht.

De school heeft de ouders van leerlingen per mail ingelicht over het incident. 'Een persoon van buitenaf (geen direct betrokkene bij de school) is de school binnengegaan en heeft zich agressief opgesteld en bedreigingen tegen de school geuit', staat in de mail van de rector. 'Er is geen geweld tegen personen geweest en de bedreigingen zijn ook niet uitgevoerd.'

Hulp

Via de politie is slachtofferhulp toegezegd. 'Op dit moment gaan we alle klassen langs om te vragen welke leerlingen naar aanleiding van dit voorval behoefte hebben aan een gesprek met slachtofferhulp.' Voor ouders is er later nog een bijeenkomst.

Beelden van de aanhouding op het schoolplein: