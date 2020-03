Jeroen liep de CPC na hersenbloeding: 'Ze hebben me nooit zien opgeven'

Het was behoorlijk zwaar, maar het is hem gelukt: Jeroen Mars heeft tijdens de CPC de 2,5 kilometer uitgelopen. En dat is best bijzonder, want hij werd ruim anderhalf jaar geleden getroffen door een hersenbloeding. Omroep West heeft zijn bijzondere weg vol doorzettingsvermogen richting de NN CPC Loop vastgelegd.

'Van de spasticiteit staat op een gegeven moment mijn been gewoon krom, want mijn spieren spannen nog meer aan dan normaal', zegt Jeroen zondag vlak nadat hij is gefinisht. 'Maar daar moet je dan gewoon doorheen lopen.'

Vorig jaar had Jeroen een 'belachelijk' doel: hij wilde de tien kilometer lopen tijdens de NN CPC Loop in Den Haag, een half jaar nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding. Het slechte weer gooide echter roet in het eten en het hardloopevenement werd afgelast. Jeroen beleefde daarna echter een pittig jaar, dat vooral in het teken stond van wat hij allemaal niet kon. Toch wilde hij koste wat het kost dit jaar meedoen, al zou het een kortere afstand zijn.

'Ze hebben me nooit zien opgeven'

En dat is dus gelukt. De weg ernaartoe bestond uit pieken en dalen en vergde heel wat doorzettingsvermogen. Zaterdag zie je bij Omroep West het bijzondere verhaal van Jeroen over het leven na een hersenbloeding. 'Op een gegeven moment zat ik er helemaal doorheen, zat ik te huilen. Dat heeft iedereen gezien, maar ze hebben me nooit zien opgeven.'