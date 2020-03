Haagse wapenhandelaar moet vijf jaar de cel in

Een van de wapens in het onderzoek zou gebruikt zijn bij een schietpartij op het Ledeganckplein in Den Haag | Foto: Regio 15

De Haagse wapenhandelaar Ingomar V. (39) moet vijf jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank woensdag besloten. V. zou via whatsapp tientallen wapens hebben verkocht aan criminelen, waaronder een vuurwapen dat in mei vorig jaar tijdens een schietpartij werd gebruikt. De rechtbank noemt het een gepaste straf, vooral omdat V. al eerder heeft vastgezeten voor wapenbezit.

V. werd vorig jaar opgepakt voor huiselijk geweld. Daarbij werd zijn telefoon doorzocht. De politie vond daarin een groot aantal berichten waarin V. de details van wapentransacties met zijn 'klanten' besprak. V. ontkende de beschuldigingen. Tijdens de zitting vroeg de rechter wat in een bepaald bericht met 'prijs per stuk' werd bedoeld. Dat zou over machinegeweren gaan. 'Dat ging over wiet', zei de verdachte tijdens de rechtszaak. Met 'per stuk' bedoelde hij honderd gram wiet, meer niet.

In Laakkwartier, waar V. veel tijd doorbrengt, staat hij bekend als iemand die makkelijk aan wapens kan komen. V. viel door de mand toen een undercoveragent hem benaderde om een vuurwapen te kopen. Dat wapen werd door een handlanger van V. samen met een magazijn aan de agent verkocht. V. zou volgens de officier van justitie zelf nooit een arsenaal in huis hebben gehad. De wapens werden bij andere mensen in Laakkwartier opgeslagen.

'Stoer doen'

Volgens de advocate van V. is haar cliënt onterecht beschuldigd van wapenhandel. Hij zou alleen betrokken zijn geweest bij de verkoop aan de undercoveragent. Dat zou hij in zijn eigen woorden hebben gedaan om 'stoer te doen'. Zijn advocate benadrukte in de rechtszaal de fascinatie met wapens die V. al sinds zijn jeugd heeft.

De officier van justitie schetste een ander beeld van de Hagenaar. Op zijn telefoon werden niet alleen berichten, maar ook foto's van wapens gevonden die V. zou hebben verkocht. Ook vond het Team Criminele Inlichtingen (TCI) een foto van een wapen dat in mei 2019 werd gebruikt bij een schietpartij waarbij een gewonde viel.

De celstraf die V. tegemoet ziet, komt overeen met de eis die twee weken geleden door het Openbaar Ministerie tegen hem werd geëist.