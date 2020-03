Steeds meer afgelastingen vanwege coronavirus: IJshockeycompetitie gestopt

IJshockeycompetitie gestopt

De ijshockeyers van Hijs Hokij komen voorlopig niet in actie. Het bestuur van de Beneleague heeft per direct het besluit genomen de competitie te beëindigen. Hijs zou vrijdag spelen tegen Herentals uit België.

Voetbalwedstrijd Scheveningen en Quick afgelast

De wedstrijden van Scheveningen in de tweede divisie en Quick in de derde divisie voor komend weekend zijn afgelast. De ploegen zouden respectievelijk een uitwedstrijd spelen tegen Kozakken Boys uit het Brabantse Werkendam en een thuiswedstrijd tegen Dongen uit Midden-Brabant. Clubs uit de zuidelijke provincie spelen komend weekend geen thuis- en uitwedstrijden vanwege het coronavirus.

De wedstrijd van ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard in de eredivisie op vrijdag gaat vooralsnog door. Net als die van de meeste amateurclubs in onze regio. Alleen ploegen die een Brabantse club op het programma hebben staan, zijn een weekend vrij.

Optreden boekenweekgeschenkschrijver afgelast

De optredens van Annejet van der Zijl bij boekhandel Paagman aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag en Bibliotheek Westland in Monster gaan niet door. De auteur van het boekenweekgeschenk zou daar op zaterdag 14 maart een lezing geven. Ze heeft de keuze gemaakt om haar tour door Nederland te staken in verband met het Coronavirus. Het boekenweekgeschenk van Van der Zijl gaat onder meer over een man uit Monster.

NLdoet

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meer dan 8700 organisaties hebben klussen gepland voor vrijdag of zaterdag. Volgens initiatiefnemer het Oranje Fonds is het niet langer verantwoord om deze activiteiten door te laten gaan met het oog op het coronavirus.

Omdat het Oranje Fonds de activiteiten niet zelf organiseert, kan het niet meer doen dan adviseren om de plannen uit te stellen tot een later moment. Er komt geen nieuwe landelijke datum voor het evenement. 'Met pijn in ons hart geven we dit advies. NLdoet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid', zegt waarnemend directeur Marc van Hal.

World Forum heeft vijf afgelastingen

Het World Forum Convention Center in Den Haag heeft nu al vijf evenementen die dit voorjaar niet meer doorgaan. Ze zijn uitgesteld tot dit najaar of volgend jaar. Dat heeft volgens general manager Michiel Middendorf niet alleen impact op het congrescentrum, maar ook op andere bedrijven: 'Als 1500 congresbezoekers naar Den Haag komen, dan heb je de hotels, de restaurants, taxichauffeurs, de winkels. Die hebben er allemaal profijt van en die missen die inkomsten nu ook.'

Open Huizen Dag

De Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Die beslissing heeft de organisatie achter de dag, de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) woensdag genomen. Wegens de uitbraak van het coronavirus in Nederland noemt de NVM het 'niet verantwoord' om de dag door te laten gaan. De volgende Open Huizen Dag staat op de planning voor 3 oktober.

Tijdens de Open Huizen Dag kunnen door het hele land tienduizenden mensen een kijkje nemen in te koop staande huizen. Wegens de krappe woningmarkt werd verwacht dat de Open Huizen Dag dit jaar extra veel bezoekers zou trekken. Volgens het NVM is het juist daarom belangrijk om nu 'geen risico te nemen.' Bij de laatste Open Huizen Dag in oktober vorig jaar werden zo'n 12.000 woningen bezocht, ongeveer 13 procent van alle te koop staande woningen in het land.

Creatieve oplossing

Makelaar Gert-Jan Olsthoorn uit Den Haag heeft een creatieve oplossing bedacht om een aantal woningen toch beschikbaar te stellen voor woningzoekenden: bezichtigingen via de telefoon. Volgens Olsthoorn gebruikt zijn makelaardij al enkele jaren gebruik van FaceTime en Skype om bezichtigingen te regelen voor bijvoorbeeld expats of mensen die niet naar een bezichtiging kunnen komen. 'Dat komt nu voor het coronavirus ook goed uit', lacht Olsthoorn.

Wel benadrukt Olsthoorn dat zo'n videobezichtiging nooit genoeg is. 'Voor een eerste bezichtiging werkt het wel. Mensen kunnen dan even een idee krijgen van hoe het huis in elkaar zit. Voordat mensen het huis kopen komen ze altijd wel eerst in het echt langs', vertelt hij. Volgens Olsthoorn wordt ook nog gewerkt aan 'gesimuleerde' bezichtigingen waarbij Olsthoorn de rol van woningzoekende op zich neemt en tijdens een gefilmd gesprek vragen stelt. 'Dat zijn dezelfde vragen die de meeste kopers altijd stellen', aldus Olsthoorn. Potentiële kopers kunnen dat gesprek dan bekijken voor ze het huis bezoeken.

Kingsworld afgelast

Dinsdag werd bekend dat het festival Kingsworld 2020 niet doorgaat. Het zou 27 april worden gehouden bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Het is volgens de organisatie bijna niet mogelijk het festival te verzekeren en daarom is besloten om het af te blazen. Ook het Endometriose Awareness Event dat zaterdag 14 maart zou plaatsvinden, is gecanceld.

