Steeds meer afgelastingen vanwege coronavirus: Open Huizen Dag gaat niet door

Tijdens de Open Huizen Dag kunnen door het hele land tienduizenden mensen een kijkje nemen in te koop staande huizen. Wegens de krappe woningmarkt werd verwacht dat de Open Huizen Dag dit jaar extra veel bezoekers zou trekken.

Volgens het NVM is het juist daarom belangrijk om nu 'geen risico te nemen.' Bij de laatste Open Huizen Dag in oktober vorig jaar werden zo'n 12.000 woningen bezocht, ongeveer 13 procent van alle te koop staande woningen in het land.

Creatieve oplossing

Makelaar Gert-Jan Olsthoorn uit Den Haag heeft een creatieve oplossing bedacht om een aantal woningen toch beschikbaar te stellen voor woningzoekenden: bezichtigingen via de telefoon. Volgens Olsthoorn gebruikt zijn makelaardij al enkele jaren gebruik van FaceTime en Skype om bezichtigingen te regelen voor bijvoorbeeld expats of mensen die niet naar een bezichtiging kunnen komen. 'Dat komt nu voor het coronavirus ook goed uit', lacht Olsthoorn.

Wel benadrukt Olsthoorn dat zo'n videobezichtiging nooit genoeg is. 'Voor een eerste bezichtiging werkt het wel. Mensen kunnen dan even een idee krijgen van hoe het huis in elkaar zit. Voordat mensen het huis kopen komen ze altijd wel eerst in het echt langs', vertelt hij. Volgens Olsthoorn wordt ook nog gewerkt aan 'gesimuleerde' bezichtigingen waarbij Olsthoorn de rol van woningzoekende op zich neemt en tijdens een gefilmd gesprek vragen stelt. 'Dat zijn dezelfde vragen die de meeste kopers altijd stellen', aldus Olsthoorn. Potentiële kopers kunnen dat gesprek dan bekijken voor ze het huis bezoeken.

Kingsworld afgelast

Dinsdag werd bekend dat het festival Kingsworld 2020 niet doorgaat. Het zou 27 april worden gehouden bij het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Het is volgens de organisatie bijna niet mogelijk het festival te verzekeren en daarom is besloten om het af te blazen. Ook het Endometriose Awareness Event dat zaterdag 14 maart zou plaatsvinden, is gecanceld.

