Einde nabij voor Boskoopse hefbrug? Provincie onderzoekt vervanging

'Ik heb het stadium dat een Rijksmonument ter wille van alles moet blijven wel gehad. De reparaties zijn zo frequent, we gaan heel serieus kijken naar vervangen', zegt Van Velzen tegen mediapartner Studio Alphen. 'Een goede en betrouwbare brugverbinding die niet iedere paar jaar maanden uit de running moet om gerepareerd te worden, heeft voor mij zo veel prioriteit.'

Het is de bedoeling dat de politiek in november beslist of er een of twee nieuwe oeververbindingen komen in Boskoop. Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat duidelijk is of de hefbrug überhaupt vervangen mag worden. 'De hefbrug is echt iets uit een vroegere tijd, was een hartstikke mooie constructie, maar is aan het eind van zijn levensduur', vindt Van Velzen.

Geen brug of tunnel tussen Boskoop en Waddinxveen

Het lijkt een kwestie van tijd totdat de provincie besluit dat er een nieuwe oeververbinding komt bij Boskoop. Daar is al een meerderheid voor in Provinciale Staten. Het staat vast dat er een brug blijft tussen de Zijde en het Reijerskoop, op de plek van de hefbrug.

Voor een eventuele tweede oeververbinding, een brug of aquaduct, is de locatie net ten noorden van de Halve Raak-rotonde (N207) de enige overgebleven optie. Van een oeververbinding tussen Boskoop en Waddinxveen is niet langer sprake.

Nieuwe weg tussen Boskoop en N11

Een weg tussen Boskoop en de N11 is mogelijk op korte termijn een oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. De provincie en gemeente laten de komende maanden onderzoeken of deze weg soelaas biedt. 'Het is geen weg door het Zaans Rietveld', benadrukt Van Velzen. 'Maar een weg langs de Gouwe of tussen de Gouwe en het treinspoor in.'

Van Velzen spreekt van een oplossing voor the time being totdat er een definitieve oplossing voor de lange termijn is. In dat geval gaat het om een tweede oeververbinding over of onder de Gouwe. De wethouder verwacht dat de nieuwe weg ervoor zorgt dat er minder vrachtverkeer door Boskoop rijdt. Zodra de Verlengde Bentwoudlaan is aangelegd, kan het greenportverkeer via die weg rijden. 'Boskopers zullen via de hefbrug van oost naar west blijven rijden.'

