Provincie: geen extra brug over de Vliet bij Leidschendam

Vooral in de zomer, als de sluis veel in gebruik is, zijn er veel verkeersopstoppingen die ook nog eens lang duren. Als de sluis in gebruik is, kan er geen verkeer over de sluisbruggen. Soms moet er dan een kwartier à een half uur gewacht worden. Het gevolg: rijen wachtende auto's en luchtvervuiling in het centrum. Dat zou slecht zijn voor het imago van het winkelgebied, stellen enkele ondernemers in Leidschendam. De sluis is vooral in de zomer in gebruik, omdat er dan meer pleziervaart over de Vliet vaart.

De dam in het centrum van Leidschendam | Foto: Google Maps

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg besloot in 2015 dat een extra brug over de Vliet de verkeersproblematiek in het centrum niet oplost.

Extra brug terug op de agenda

Maar in het coalitieakkoord dat VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP in 2018 in Leidschendam-Voorburg sloten, stond het zinnetje: 'De bereikbaarheid en doorstroming, vooral die in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid laten nu te wensen over. We brengen zonder taboes in kaart wat ervoor nodig is die te verbeteren, zoals slimme verkeerssystemen, verkeersmaatregelen en een oeververbinding.' Vooral de VVD heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een extra oeververbinding.

En met dat ene zinnetje in het coalitieakkoord was de extra brug weer terug op de agenda in Leidschendam-Voorburg. In oktober vorig jaar was er overleg tussen het gemeentebestuur en de provincie. Die laatste is verantwoordelijk voor bruggen.

Brug komt pal naast Sijtwendebrug

De provincie is op dit moment geen voorstander van een extra oeververbinding bij de N14 omdat die dan te dicht bij de Sijwendebrug zou komen te liggen. Die zou dan gesloopt moeten worden.

De Sijtwendebrug | Foto: Google Maps

De extra oeververbinding is één van de scenario’s die onderzocht worden als optie voor het ontlasten van het centrum van Leidschendam. Nog niet alle onderzoeken voor de verschillende scenario’s zijn afgerond. De provincie gaat daarover nog in gesprek met de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De plek waar de extra brug mogelijk zou uitkomen, gezien vanaf de Noordelijke Verbindingsweg. Links de Sijtwendebrug | Foto: Google Maps

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg en de lokale afdelingen van D66 en GroenLinks toonden zich eerder al tegenstander van een extra brug. 'We hebben eerder al geconstateerd dat een extra brug de verkeersproblematiek niet oplost. Bovendien kost het klauwen met geld', aldus de partijen.

