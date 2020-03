Aantal anonieme meldingen misdaad stijgen flink, Den Haag blijft achter

Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem blijft in het gebied van Eenheid Den Haag ver achter bij de landelijke cijfers. In onze regio werd het nummer waar je anoniem criminele activiteiten kan melden, 1318 keer gebeld. Dat is een stijging met 1 procent ten opzicht van 2018. Landelijk steeg het aantal meldingen met meer dan 10 procent.

De meeste meldingen die hier werden gedaan gingen over drugs. Er kwamen vooral meer meldingen over softdrugs binnen via het anonieme nummer. Meldingen over harddrugs daalden juist. In totaal waren de meldingen goed voor 115 aanhoudingen en de vernietiging van bijna 125.000 wietplanten. Ook nam de politie op basis van tips 23 vuurwapens in beslag.

M. noemt in zijn verslag ook een aantal zaken die dankzij anonieme tips zijn opgelost. Zo werd in februari 2019 een hennepkwekerij in Zoetermeer ontmanteld, deden agenten een inval in Wassenaar waar illegale pokertoernooien werden georganiseerd en kwam de politie een familie op het spoor waarin drie generaties zich met drugshandel bezighielden. In november vond de politie dankzij een anonieme tip bijna 1700 kilo vuurwerk in Nootdorp. Daarbij hield de politie twee verdachten aan.

'Blij met iedere melding'

Waarom het aantal meldingen bij de Eenheid Den Haag veel lager is dan bij andere regio's weet de politie niet. Een woordvoerder zegt wel blij te zijn met de stijging van 1 procent. 'We zijn blij met iedere melding', zegt de woordvoerder. 'Melden heeft daadwerkelijk zin.'

