Buschauffeur HTM heeft corona: 'Kans op besmetting heel klein'

Een buschauffeur van de HTM is besmet met het coronavirus en zit thuis. Dat meldt het vervoersbedrijf. Het personeel is ingelicht. De GGD heeft aan de HTM gemeld dat de kans op besmetting van passagiers in de bus heel klein is. Dit vanwege de afstand tussen de chauffeur en de instappende mensen.

Een woordvoerder kan niet zeggen of de chauffeur ziek op de bus heeft gezeten voordat het coronavirus was vastgesteld. Ook is niet duidelijk op welke lijnen de patiënt reed. 'Dat wordt nu uitgezocht. We hebben de collega's al wel ingelicht', aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat er geen personeel nu preventief naar huis is gestuurd.

Het vervoersbedrijf gaat vooralsnog geen extra maatregelen nemen. Er is wel een heel protocol van kracht. Zo moeten reizigers bij kaartcontroles zelf hun OV-chipkaart tegen het controle apparaat houden en wordt bij balies gevraagd om vooral met PIN te betalen. Wie wel contant wil afrekenen moet het geld op de balie leggen zodat de medewerker het kan pakken zonder de klant aan te raken.

De chauffeur bij wie het coronavirus is vastgesteld maakt het naar omstandigheden goed, zegt de woordvoerder.

Op de kaart hieronder zie je in welke plaatsen personen besmet zijn met het virus. De kaart wordt elke dag rond 15.00 uur bijgewerkt. De cijfers komen van het RIVM. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

