Groot, groter, bijna grootst: Binnen kijken in de nieuwe megafietsenstalling bij Den Haag CS

De stalling is de grootste van Den Haag met een oppervlakte van achtduizend vierkante meter. Het is niet de grootste van Nederland, want die staat in Utrecht. Maar de stalling van Den Haag is een waardige tweede op de ranglijst. Er is plek voor ruim achtduizend fietsen en zeshonderd OV-fietsen.

In de fietsenstalling naast Den Haag CS is plek voor 8000 fietsen. Foto: Omroep West

Bijzonder aan de stalling is de glazen wand. Daarop is de skyline van Den Haag te zien met afbeeldingen van iconische gebouwen in de stad. Het moet de stalling een 'museale' uitstraling geven.

Glazen wand in de megafietsenstalling bij Den Haag CS Foto: Omroep West

Wie zijn fiets kwijt moet, komt straks de stalling binnen via rolbanden.

Via rolbanden kom je de fietsenstalling in. Foto: Omroep West

Je moet inchecken en strepen op de grond en op het plafond leiden je de stalling in. De verlichting boven de fietsenrekken geven aan waar beschikbare plekken zijn.

De gele lijn geeft aan waar voetgangers moeten lopen. Foto: Omroep West

Op de wand is de skyline van Den Haag te zien. Foto: Omroep West

