Alle voetbalwedstrijden tot en met eind maart afgelast vanwege corona

Zowel het amateurvoetbal als het profvoetbal is tot en met 31 maart afgelast vanwege het coronavirus. De belangrijke wedstrijd van ADO Den Haag in eigen huis tegen Fortuna Sittard komende vrijdag valt ook onder de afgelastingen.

Sportkoepel NOC*NSF adviseert donderdag haar leden alle evenementen, zowel in de profwereld als de amateurwereld, niet door te laten gaan. De reden is de uitbraak van het coronavirus en de nieuwe maatregelen die donderdag in Nederland zijn aangekondigd. Naast de sportwedstrijden zelf is het beter ook alle andere clubbijeenkomsten in de sportwereld uit te stellen, aldus NOC*NSF.

Dinsdag werd door de instanties in Noord-Brabant al besloten om daar alle wedstrijden in het prof- en amateurvoetbal tot en met maandag niet door te laten gaan. Die maatregel trof in onze regio onder meer Scheveningen en Quick. Die ploegen zouden respectievelijk een uitwedstrijd spelen tegen Kozakken Boys in het Brabantse Werkendam en een thuisduel tegen Dongen uit Midden-Brabant.

