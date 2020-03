Leidse professor: 'Direct extra maatregelen tegen coronavirus'

Nederland moet per direct strengere maatregelen treffen om het aantal sterfgevallen van het coronavirus te beperken. Dat zegt Frits Rosendaal van het LUMC op zijn Twitter-account. Het hoofd van de afdeling Klinische Epidemiologie vraagt zich in een tweet hardop af waarom de ziekenhuizen zich voorbereiden op een noodtoestand, maar de bevolking nog niet.

Door de epidemie van het coronavirus in Nederland nu niet verder in te dammen, is Rosendaal bang dat er ‘mogelijk tienduizenden sterfgevallen’ meer zullen zijn dan bij een jaarlijkse griepepidemie. Want door de exponentiele stijging van het aantal coronagevallen, vreest hij dat er op korte termijn onvoldoende intensive care-capaciteit in ziekenhuizen is. Hierdoor komt de capaciteit voor een effectieve behandeling met beademing in het gedrang.

Rosendaal vindt dat niet gewacht kan worden met het nemen van extra maatregelen. 'Die twee weken voorsprong moet gebruikt worden om nu de epidemie in te dammen. Wanneer we wél, door indamming van de epidemie, de gevallen spreiden, zullen er mogelijk niet meer sterfgevallen zijn dan in een jaarlijkse griepepidemie. Waarom niet nu in de bevolking doen, wat over twee weken onvermijdelijk zal zijn, en dan minder effect zal sorteren?

Maatregelen

Om de epidemie in te dammen, stelt hij per direct twee belangrijke maatregelen voor, die ook goed gecommuniceerd moeten worden:

Geen bijeenkomsten meer van meer dan 20 mensen die niet strikt noodzakelijk zijn

Iedereen met ook maar de geringste symptomen van een bovenste luchtweginfectie (hoesten, niezen, sniffen) blijft thuis.

In een bijgevoegde grafiek vergelijkt Rosendaal de huidige situatie in Nederland met die van Italië. Daarbij lijkt het erop dat het verloop van het aantal bevestigde besmettingen in Nederland bijna identiek is aan het verloop van de uitbraak in Italië.

De ministerraad komt donderdag in crisisberaad bijeen. De persconferentie na afloop is live te volgen via Omroep West.