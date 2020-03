Nieuwe gedragscode bijverdiensten burgemeester probleemloos door Alphense raad

De nieuwe gedragscodes voor de burgemeester, de wethouders en raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn gaan probleemloos door de gemeenteraad geloodst worden. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens het eerste politieke debat over de vernieuwde regels, meldt mediapartner Studio Alphen.

In de nieuwe gedragscodes staat dat politiek bestuurders maximaal 14 procent van hun jaarsalaris aan neveninkomsten zelf mogen houden. Over de rest moet de helft worden afgedragen aan de gemeente Alphen, met een maximum van 35 procent van het jaarinkomen.

SP en RijnGouweLokaal zijn principieel tegen. De partijen vinden dat een burgemeester helemaal geen bezoldigde bijbanen mag hebben. De rest van de gemeenteraad stelt dat dit voor nu een gepasseerd station is en pas weer ter tafel kan komen als er een profielschets wordt opgesteld voor de toekomstig opvolger van Spies.

Ophef

Aanleiding voor de aanpassing is de ophef die vorig jaar november ontstond rond de neveninkomsten van burgemeester Liesbeth Spies (CDA). Volgens de Alphense gedragscode had Spies haar volledige vergoeding uit nevenactiviteiten moeten afdragen in plaats van een wettelijk vastgesteld percentage.

Spies zegt die specifieke passage van de lokale regel niet te hebben gekend en ging ervan uit dat de landelijke richtlijn ook in Alphen gold. In de landelijke Gemeentewet staat dat een burgemeester zijn of haar neveninkomsten tot een bepaald bedrag mag houden. De rest moet afgedragen worden. Dat heeft Spies altijd gedaan. Een advocatenkantoor toetste in opdracht van de gemeente Alphen de lokale richtlijn en concludeerde dat de Alphense gedragscode juridisch geen stand houdt. Daarop besloot de gemeenteraad dat Spies het geld niet alsnog hoeft af te staan.

Aparte gedragscodes

Een verschil met de oude gedragscode is dat er niet langer één gedragscode is voor de burgemeester, wethouders en raadsleden, maar dat er aparte codes komen voor de burgemeester en wethouders aan de ene kant en voor raadsleden aan de andere kant. De nieuwe gedragscodes liggen dicht tegen het VNG-model (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan. Dat is een wens van de gemeenteraad, die de nieuwe gedragscodes voor de zomer wil aannemen. Er volgt nog wel een juridische toets.

Burgemeester Spies zei woensdagavond in een reactie aan Studio Alphen blij te zijn met de aangepaste gedragscodes, die elke vorm van discussie voor de toekomst wegneemt. 'Eens te meer is de noodzaak bewezen dat je dit soort dingen met enige regelmaat tegen het licht moet houden', zegt Spies. 'Ik ben blij dat er nu twee gedragscodes zijn die in de lijn van de wet liggen, zoals het hoort.'

LEES OOK: Burgemeester Spies over gedoe rond neveninkomsten: 'Aanval op persoon heeft mij diep geraakt'