'Evenementen met meer dan honderd mensen afgelast'; verregaande maatregelen aangekondigd

Deze maatregelen maakten premier Mark Rutte, minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en Jaap van Dissel (RIVM) donderdagmiddag bekend in een persconferentie. Evenementen met meer dan honderd mensen worden dus afgelast, dit geldt ook voor theaters, sportwedstrijden en andere evenementen. Zo ligt onder meer het hele betaald voetbal stil tot 31 maart. De premier roept kwetsbare groepen verder op om het openbaar vervoer te mijden.

Het kabinet adviseert universiteiten en hogescholen om grootschalige hoorcolleges online aan te bieden. Voor basis- en middelbare scholen gelden geen beperkingen. Volgens premier Rutte zijn hier weinig buitenlandse contacten en jongeren zijn niet de grootste risicogroep. Daarnaast zou het sluiten van scholen een grote wissel trekken op ouders, die niet naar het werk zouden kunnen omdat zij hun kinderen op moeten vangen. Het risico van het sluiten van de scholen zou te groot zijn om deze maatregel te nemen.

Op de schoolpleinen in onze regio wordt wisselend gereageerd op het nieuws dat de scholen openblijven:

Extra maatregelen

Premier Rutte verwacht dat er de komende uren extra maatregelen komen voor Noord-Brabant. Het doel van de aanpak is volgens de minister-president het voorkomen een piek in besmettingen waardoor ziekenhuizen overbelast zouden raken. De premier roept zorgmedewerkers wel op aan het werk te blijven en niet op vakantie naar het buitenland te gaan.

Het kabinet ziet een aantal gevallen, waarvan de bron van de besmetting niet te herleiden is. Het RIVM geeft aan dat de druk op de zorg toe is genomen in Noord-Brabant, vooral op de intensive care. De RIVM verwacht daardoor dat er meer gevallen in Brabant zijn dan bij de GGD en de RIVM bekend zijn. De situatie is volgens het RIVM hierdoor aan het kantelen in Brabant, maar dit geldt mogelijk ook buiten de provincie, waardoor extra maatregelen nodig zijn.

Middelbare scholen

De Leidse professor Frits Rosendaal is positief over de aangekondigde maatregelen. 'Belangrijk is dat de regering nu evenementen met meer dan honderd mensen verbiedt, maar kleinere bijeenkomsten verplicht door te laten gaan. Daar is gezond verstand op zijn plaats: een bijeenkomst van vijftig 65-plussers voor een klaverjasavond of de Rotary kunnen mensen ook afgelasten. Dat lijkt me verstandig.'

Het hoofd van de Klinische Epidemiologie heeft wel zijn twijfels bij de beslissing om middelbare scholen open te houden. 'Dat zijn toch vaak heel veel leerlingen. En zij kunnen best een paar uur alleen thuis zijn. De maatregel om basisscholen open te laten vind ik goed, omdat we de epidemie vooral aan het beteugelen zijn om te voorkomen dat het ziekenhuispersoneel overbelast raakt. Dat ouders dan thuis moeten blijven vind ik een valide punt, want de economie moet ook blijven draaien.'

Online lesprogramma

De TU Delft laat in een reactie weten dat het bezig is om te kijken of het onderwijs zoveel mogelijk online aangeboden kan worden. Volgens een woordvoerder had de universiteit dit al in gang gezet en verandert de persconferentie niets in het beleid van de organisatie. De universiteit kijkt nu of het online lesprogramma morgen al in kan gaan, of pas volgende week.

De Universiteit Leiden heeft de masterdag direct na de aankondiging van het kabinet afgelast. De implicaties van de overige overheidsmaatregelen worden door de universiteit onderzocht.

NOC*NSF raadt wedstrijden en trainingen af

Sportkoepel NOC*NSF adviseert alle aangesloten sportbonden om tot 31 maart alle activiteiten af te gelasten. 'We adviseren met klem alle sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot 31 maart', geeft de organisatie in een reactie aan.

'Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen en vieringen ook af te gelasten', zo geeft de sportkoepel aan.

MoviesThatMatter

Het MoviesThatMatter festival gaat door de maatregelen van het kabinet niet door. Het festival zou van 20 tot en met 28 maart in Den Haag worden gehouden. 'Tot onze grote spijt kan het festival niet doorgaan', bevestigt een woordvoerder. 'Het is natuurlijk een grote domper voor ons team, onze gasten en het publiek, maar de gezondheid van iedereen gaat voor.'

De organisatie heeft nog geen idee of het festival later nog door kan gaan. 'Het is lastig om ons hele programma te verzetten. Maar onze eerste prioriteit is het informeren van al onze gasten en bezoekers dat het evenement niet door kan gaan. Daarna gaan we kijken of we misschien een aantal onderdelen van het programma online aan kunnen bieden.

Musea

Naturalis heeft direct na het kabinetsbesluit laten weten dicht te gaan tot 31 maart. Het Archeon heeft nog geen beslissing genomen of het openblijft. Volgens een woordvoerder volgt er eerst nog een overleg voor ze een beslissing kunnen nemen. Ook het Nationaal Theater heeft alle voorstellingen tot 31 maart geschrapt.

Nieuwe besmettingen

Met de maatregelen hoopt het kabinet het coronavirus in te dammen. Donderdag kwamen er 111 nieuwe besmettingen in Nederland bij, waardoor het totaal nu op 614 staat. Vijf mensen zijn aan het virus overleden.

