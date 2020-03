Kamelenveulen geboren in Voorburg: 'Ineens lag ze in het stro'

Bij circus Maximum krijgen ze ongeveer één à twee keer per jaar een kamelenveulen in de kudde. De nieuwe aanwinst is amper 24 uur oud en al gecheckt door een dierenarts. 'Dat doen we altijd', zegt Kevin. 'De dierenarts moet toch even bekijken of het veulentje een goede start maakt. Maar alles ziet er goed uit en ze drinkt goed bij haar moeder.'

En nu nog een naam

Het kamelenveulentje is een meisje en heeft nog geen naam. 'Wij staan tot en met zondag hier in Voorburg en iedereen is van harte welkom om te komen kijken op het circusterrein. Alles suggesties voor een mooie naam zijn van harte welkom.'

Ondanks het coronavirus geeft het circus komend weekend nog gewoon optredens in Voorburg. Wel mogen er maximaal honderd mensen de circustent binnen.

