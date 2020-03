Murat werd opzettelijk aangereden: 'Iemand gilde nog: pas op, pas op'

Murat Aydin thuis in bed | Foto: Omroep West

Al bijna drie maanden ligt hij in een bed in zijn woonkamer: Murat Aydin uit Den Haag. Hij liep onder meer een gebroken arm en gebroken rugwervel op toen hij opzettelijk van zijn scooter werd gereden door een boze automobilist. Hij heeft nog altijd overal pijn en moet waarschijnlijk een jaar revalideren. Volgende week donderdag is de rechtszaak tegen de boze automobilist.

Het gebeurt op 21 december vorig jaar. Murat Aydin is onderweg van zijn werk naar huis. Hij staat met zijn scooter voor de verkeerslichten op de kruising van de Soestdijksekade en het Soestdijkseplein. Een automobilist tikt van achteren licht zijn scooter aan. 'Ik gebaar naar achter dat het geen probleem is', herinnert Aydin zich. 'Maar de bestuurder stapt toch uit en geeft een paar schoppen tegen mijn scooter.'

Er ontstaat een ruzie, waarbij de gemoederen hoog oplopen. Murat Aydin zwaait op een gegeven moment met zijn brommerhelm en raakt de achterruit van de auto. 'Het was niet de bedoeling dat de ruit kapot zou gaan', zegt hij nu, liggend in een speciaal bed in zijn woonkamer.

Ziekenhuisbed

De boze automobilist stapt in zijn auto en rijdt weg. Aydin zet zijn helm weer op, stapt op zijn scooter en gaat opnieuw staan wachten voor het rode verkeerslicht. Dan hoort hij mensen gillen: 'Pas op! Pas op!' Als hij opkijkt ziet hij de auto van de boze bestuurder op zich afkomen. Het volgende dat hij weet is dat hij wakker wordt in een ziekenhuisbed.

Op beelden van het ongeluk is te zien hoe erg de ravage is. Niet alleen is Murat van zijn scooter gereden, de boze automobilist, een 27-jarige Bulgaar, is ook nog tegen drie auto’s gebotst. De bestuurder van één van die wagens heeft hij ook nog mishandeld.

Pijn en nachtmerries

Van alle betrokkenen is Aydin er het slechtst vanaf gekomen. 'Ik lig twintig uur per dag in bed. Ik kan wel weer een beetje lopen met krukken, maar na twintig minuten zak ik door mijn benen. Ik heb nog overal pijn. Ik slaap slecht. Ik heb nachtmerries en word 's nachts zwetend en gillend wakker. En als u straks weg bent neem ik weer wat morfine en probeer ik te slapen.'

Ondanks de pijn wil Aydin wel bij de rechtszaak zijn die volgende week dient. 'Ik wil hem in zijn ogen kijken en hem vertellen wat hij heeft gedaan met mijn leven. Ik ben geen rechter, maar ik hoop dat hij een zware straf krijgt. Dit soort mensen hoort niet op de weg.'

