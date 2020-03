Coronavirus: evenementen worden massaal afgelast, noodverordening voor Hollands Midden

Lees alles over het coronavirus in dit bericht, dat bij nieuws wordt aangevuld.

Het amateur- en betaald voetbal is afgelast

Veel musea en tentoonstellingen gaan tot en met 31 maart op slot.

In onze regio zijn er 35 mensen besmet, waarvan drie genezen.

Donderdag heeft het RIVM 111 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen. Het aantal landelijke besmettingen staat nu op 614, vijf mensen zijn aan het virus overleden.

De aangekondigde extra maatregelen zijn hier te lezen.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

De gegevens in het kaartje zijn gebaseerd op de dagelijkse cijfers van het RIVM, dit kan afwijken van de door de GGD's verstrekt gegevens.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij donderdag een nieuw livebericht gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Gemeenten Haaglanden 'op één lijn' over coronavirus

Charlie Aptroot, afzwaaiend burgemeester van Zoetermeer, overlegde donderdagavond met de andere burgemeesters uit de regio Haaglanden over het oprukkende coronavirus. Volgens Aptroot is het belangrijk dat de gemeentes 'op één lijn' zitten over de bestrijding van het coronavirus. Vrijdagochtend publiceert Aptroot een brief aan alle gemeenten waarin de hoofdpunten van dat overleg staan omschreven. Aptroot, die aan het einde van maart zijn ambt zal verlaten, laat tevens weten dat zijn afscheidsfeest wegens de nieuwe coronamaatregelen niet doorgaat. 'Dat is jammer, maar wel de juiste keuze.'

Hogescholen en universiteiten dicht

Hogescholen en universiteiten in heel Nederland sluiten per direct de deuren vanwege het coronavirus. Er zullen tot eind maart geen onderwijsactiviteiten en tentamens plaatsvinden. Dat melden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. In onze regio geldt de sluiting onder andere voor de Universiteiten van Delft en Leiden, de Haagse Hogeschool, Leidse Hogeschool en hogeschool Inholland.

Vanaf vrijdag laat de universiteit nog twee andere maatregelen ingaan, waaronder een reisverbod voor studenten naar het buitenland en het sluiten van de Hortus Botanicus. Ook sluiten de vijf grote studentenverenigingen van de stad (Minerva, Augustinus, Quintus, Catena en SRR) hun deuren tot het einde van de maand, dat meldt mediapartner Sleutelstad.

OM: processen gaan zo veel mogelijk door

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaan de meeste processen ondanks het coronavirus zo veel mogelijk door, hoewel ze wel voorbereid zijn op minder beschikbare capaciteit. 'Het OM heeft de meeste kritische processen goed in beeld. Als de capaciteit verder afneemt krijgen die processen de prioriteit', aldus een woordvoerder van het OM.

'Denk daarbij aan zittingen waarbij een verdachte in voorlopige hechtenis zit in afwachting van behandeling van hun zaak. Daar zit een wettelijke termijn aan. Dat soort processen krijgen daarom voorrang.' Het OM laat ook weten dat het alle werknemers in Noord-Brabant heeft aangeraden om zo veel mogelijk thuis te werken. Die maatregel wordt nu doorgetrokken naar alle parketten.

Leidse bioscopen en Duinrell blijven vooralsnog open

Alle evenementen waarbij meer dan honderd personen aanwezig zijn, worden in heel Nederland afgelast. Dat heeft het kabinet donderdag besloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om wedstrijden, maar ook om theatervoorstellingen en tentoonstellingen in musea, zei minister Bruno Bruins na het crisisberaad. Ook werkbijeenkomsten in of van bedrijven met dit soort grote aantallen, kunnen niet doorgaan.

Vooralsnog blijven de Leidse bioscopen Trianon, Lido en het Kijkhuis open, meldt mediapartner Sleutelstad. De filmtheaters kunnen open blijven door het aantal verkoopbare tickets sterk terug te draaien. Zo ontstaat er meer ruimte in de zalen en wordt het besmettingsrisico verkleind. Alle zalen zullen maximaal voor 30 procent bezet zijn. Trianon 1 vormt een uitzondering. Ook worden alle films de komende tijd zonder pauze vertoond. Bioscopen Leiden, de overkoepelende organisatie van de bioscopen, hoopt door de maatregelen door te kunnen gaan met het vertonen van films.

Duinrell blijft net als de Leidse bioscopen open, maar neemt ook maatregelen. Het vakantiepark is open voor gasten die er overnachten. Komend weekend kunnen mensen ook naar het Tikibad, restaurants en andere faciliteiten, waarbij er wordt gezorgd dat er maximaal honderd personen tegelijkertijd in het Tikibad aanwezig zijn. Voor daggasten zijn het Tikibad en winterattracties t/m 31 maart 2020 gesloten. Het pretpark heeft de maatregelen genomen in overeenstemming met de burgemeester van Wassenaar.

Basis- en middelbare scholen blijven voorlopig open

Het kabinet adviseert universiteiten en hogescholen om grootschalige hoorcolleges online aan te bieden. Voor basis- en middelbare scholen gelden geen beperkingen. Volgens premier Rutte zijn hier weinig buitenlandse contacten en jongeren zijn niet de grootste risicogroep. Daarnaast zou het sluiten van scholen een grote wissel trekken op ouders, die niet naar het werk zouden kunnen omdat zij hun kinderen op moeten vangen. Het risico van het sluiten van de scholen zou te groot zijn om deze maatregel te nemen.

Besmetting in Wassenaar

Twee mannen van in de veertig uit Pijnacker-Nootdorp en een vrouw van in de zestig uit Wassenaar zijn besmet met het coronavirus. Ook een 28-jarige vrouw uit Boskoop, een 56-jarige man uit Nieuwkoop en een 76-jarige man uit Katwijk zijn ziek geworden van het nieuwe virus. Zij zitten allen in thuisisolatie. De GGD is een contactonderzoek gestart en neemt maatregelen waar nodig.

'Direct maatregelen nodig tegen coronavirus'

Nederland moet per direct strengere maatregelen treffen om het aantal sterfgevallen van het coronavirus te beperken. Dat zegt Frits Rosendaal van het LUMC op zijn Twitter-account. Het hoofd van de afdeling Klinische Epidemiologie vraagt zich in een tweet hardop af waarom de ziekenhuizen zich voorbereiden op een noodtoestand, maar de bevolking nog niet.

Transavia schrapt vluchten

Transavia vliegt tussen 18 maart en 22 april niet meer naar Italië. De luchtvaartmaatschappij voert meerdere van deze vluchten uit vanaf Rotterdam The Hague Airport. Transavia heeft tot het annuleren besloten vanwege de vergaande maatregelen die de Italiaanse overheid heeft doorgevoerd. Komende week worden nog wel een paar vluchten uitgevoerd om reizigers die in Italië zijn de mogelijkheid te geven om weer thuis te komen.