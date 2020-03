Coronavirus: wetenschappers claimen vondst antilichaam

Lees alles over het coronavirus in dit bericht, dat bij nieuws wordt aangevuld.

Het amateur- en betaald voetbal is afgelast.

Veel theaters, poppodia, musea en tentoonstellingen doen tot en met 31 maart de deur op slot.

In onze regio zijn 43 mensen besmettingen besmet, waarvan drie genezen.

Vrijdag heeft het RIVM 190 meldingen van nieuwe gevallen binnengekregen. Het aantal landelijke besmettingen staat nu op 804, vijf mensen zijn aan het virus overleden.

Wetenschappers claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19.

Vervoerders HTM, Arriva en NS passen de dienstregeling aan.

De aangekondigde extra maatregelen zijn hier te lezen.

Mensen met vragen over het coronavirus kunnen bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351.

De gegevens in het kaartje zijn gebaseerd op de dagelijkse cijfers van het RIVM, dit kan afwijken van de door de GGD's verstrekt gegevens.

Vanwege de grote hoeveelheid informatie zijn wij donderdag een nieuw livebericht gestart. Informatie van daarvoor vind je hier.

Wetenschappers claimen vondst antilichaam

Wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht claimen de vondst van een antilichaam tegen COVID-19. De wetenschappelijke publicatie van de groep van tien wetenschappers ligt ter beoordeling klaar bij het toonaangevende tijdschrift Nature, meldt Erasmus Magazine, dat de ontdekking een wereldprimeur noemt.

'Het antilichaam voorkomt dat het virus nog kan infecteren en kan bovendien goed helpen bij de opsporing van het virus', zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld, een van de ontdekkers namens het Erasmus MC. 'We proberen nu een farmaceut aan boord te krijgen - dat ziet er overigens goed uit - die het antilichaam op grote schaal kan produceren als medicijn.'

Het antilichaam kan helpen bij de opsporing en preventie van deze vorm van corona-infectie. Volgens Erasmus Magazine moet het antilichaam nog op mensen worden getest, een proces dat maanden vergt.

McDonald's neemt maatregelen

Fastfoodketen McDonald's neemt maatregelen in alle restaurants in Nederland vanwege het nieuwe coronavirus. Het aantal zitplaatsen wordt beperkt en de frequentie van het schoonmaken van het interieur verhoogd. Betalen bij de McDrive kan vanaf nu alleen nog maar contactloos. Medewerkers dragen handschoenen bij elke betaling en vermijden fysiek contact.

Directeur Erwin Dito van McDonald's Nederland kondigt de maatregelen aan in een paginagrote advertentie in de zaterdageditie van De Telegraaf. 'Ook in deze onzekere tijden kunt u op ons rekenen. We volgen nauwlettend de adviezen van het RIVM. Daarom nemen we een aantal maatregelen, ter bevordering van uw veiligheid en die van onze medewerkers, waarbij we uw medewerking vragen.'

Hij roept klanten op zoveel mogelijk gebruik te maken van de McDrive of McDelivery en een bestelling in het restaurant mee te nemen en niet ter plekke op te eten. Ook dienen bezoekers aan het restaurant zoveel mogelijk contactloos te betalen.

Halflege terrassen in Den Haag

Op het Plein in Den Haag bepalen halflege terrassen vrijdagavond het beeld. 'Als dit zo doorgaat, gaan er zaken omvallen', voorspelt horeca-ondernemer Kenneth Vijverberg. Hij is bedrijfsleider bij Somhoreca, dat een handvol horecagelegenheden aan het Plein heeft. 'De schade is tot nu toe vrij groot.'

Aptroot: 'Italiaanse toestanden voorkomen'

Binnen de veiligheidsregio Haaglanden is grote bezorgdheid over de uitbraak van het coronavirus. 'Dat het kabinet met zulke drastische maatregelen komt, betekent dat er groot gevaar dreigt', zegt interim-voorzitter Charlie Aptroot in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'We weten wat er in Italië gebeurt, we moeten alles op alles zetten om dat soort toestanden te voorkomen.'

Maatregelen

De Rijksoverheid heeft een actueel filmpje gepubliceerd met maatregelen.

Vogelpark Avifauna toch dicht

Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is vanaf zaterdag 14 maart gesloten. Eerder zei het park gewoon open te blijven. Het restaurant bij het park blijft open, voor maximaal 100 personen.

Geen bezoek en verlof meer voor gevangenen

Gedetineerden en tbs'ers mogen voorlopig geen bezoek ontvangen en niet meer op verlof. Die maatregel is bedoeld om het coronavirus buiten de gevangenissen en forensische klinieken te houden, zegt minister Sander Dekker. Het bezoek- en verlofverbod geldt in ieder geval voor de rest van de maand. Alleen voor advocatenbezoek en voor jeugdgevangenissen zijn uitzonderingen mogelijk.

GroenLinks Den Haag: steun voor mensen in financiële problemen

GroenLinks in Den Haag wil dat de gemeente mensen die door de afgekondigde maatregelen in de financiële problemen komen, ruimhartig behandelt en extra steun biedt, zolang de coronacrisis doorzet. Dat kan volgens de partij door bijvoorbeeld met corporaties af te spreken geen huisuitzettingen te doen.

Ook wil GroenLinks dat het stadsbestuur ruimhartiger om gaat met het te laat betalen van gemeentebelastingen en coulanter is bij de toegang tot schuldhulpverlening. 'In deze situatie is er bij heel veel mensen sprake van overmacht, laten we daar op een menselijke manier mee omgaan', aldus de partij.

Haagse Markt voorlopig open

De Haagse Markt blijft voorlopig open. Dat heeft de organisatie in overleg met de gemeente Den Haag besloten. 'Supermarkten en winkels blijven ook open, en wij volgen dit beleid', legt een woordvoerder uit. De Haagse Markt geeft wel aan dat ze het nieuws per dag bekijken. 'Morgen zijn we sowieso geopend, en daarna zien we wel hoe het loopt.'

Grand Prix Zandvoort op losse schroeven

De Formule 1-race in Zandvoort gaat mogelijk niet door. Autosportbond FIA en organisator FOM hebben de eerste vier races van het jaar al afgelast. De Grand Prix van Zandvoort staat op 2 mei op het programma, maar de FIA en de FOM verwachten dat het seizoen als gevolg van het coronavirus pas eind mei zal kunnen beginnen.

Festival Rewire afgelast

De organisatie van het festival Rewire heeft besloten de komende editie van 3, 4 en 5 april af te gelasten. De organisatie wil niet afwachten of het kabinet met verdere maatregelen komt na de aangekondigde maatregelen om het coronavirus te bestrijden.

Het festival zou plaatsvinden op twintig locaties door de stad, zowel in het centrum als op Scheveningen. Verschillende concerten zullen later in het jaar of tijdens de volgende editie worden geprogrammeerd.

Geen vergaderingen provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland schrapt alle vergaderingen tot eind maart. Hiermee gaat commissaris van de Koning Jaap Smit verder dan de richtlijn van het kabinet. 'Op deze wijze dragen Provinciale Staten maximaal bij aan het minimaliseren van de risico’s op verspreiding van het coronavirus. Dat is het belangrijkste argument', zegt Smit.

Ook worden individuele Statenleden zo lastige individuele keuzes bespaart, meent Smit. 'Over wel of niet deelnemen aan bijeenkomsten, over wel of niet verplaatsen per openbaar vervoer, et cetera.'

Twee medewerkers HMC Westeinde besmet

In het ziekenhuis HMC Westeinde zijn twee medewerkers besmet met het coronavirus. Hierdoor worden alle poliklinische afspraken en operaties waar geen directe medische noodzaak voor is afgezegd. Ook wordt het ziekenbezoek beperkt tot maximaal twee mensen per patiënt.

Vier scholen speciaal onderwijs dicht

Vier scholen voor speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Leiden gaan preventief de rest van de maand dicht. 'De leerlingen van deze scholen hebben een zware lichamelijke handicap, en vormen daarmee een risicogroep', legt Iepe Roosjen van stichting Resonans uit. Resonans heeft drie van de vier scholen die dichtgaan onder zijn hoede. De vierde school is De Piramide in Den Haag.

HTM past dienstregeling aan

Vervoersbedrijf HTM past vanaf maandag de dienstregeling aan in verband met de uitbraak van het coronavirus. Er gaan op alle lijnen minder bussen en trams rijden, omdat er minder reizigers worden verwacht. Daarnaast blijft de voorste deur van alle bussen en de tramlijnen 1, 6, 12 en 16 gesloten, 'om de zorgen bij onze reizigers en medewerkers over mogelijke besmetting te beperken.'

Acht nieuwe besmettingen in regio

Er zijn vijf nieuwe besmettingen bij gekomen in de regio. Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM van vrijdag. Het gaat om een man van in de veertig en een vrouw van in de vijftig uit Den Haag en een man van in de veertig uit Pijnacker-Nootdorp. Deze drie patienten zitten met ziekteverschijnselen in thuisisolatie. Een negentiger uit Delft ligt in isolatie in het ziekenhuis.

Ook blijkt uit de cijfers van het RIVM dat er in Leiden nu vier mensen besmet zouden zijn. Dit is er een meer dan de GGD Hollands Midden tot nu toe naar buiten had gebracht. De vierde Leidse besmetting is volgens GGD Hollands Midden een 31-jarige man.

Eerder op vrijdag werd al bekend dat twee andere Leidenaren en een man uit Alphen aan den Rijn besmet zijn met het virus.

Nog geen beslissing doorgaan MH17-proces

De rechtbank beslist uiterlijk woensdag of het proces over het neerhalen van vlucht MH17 doorgaat. De volgende zitting staat gepland voor 23 maart en de zaak trekt veel belangstelling uit binnen- en buitenland. Zo staat er naast het complex een perscentrum voor de honderden journalisten die verslag doen. Van de week beslist de rechtbank of het proces met het oog op de coronamaatregelen door kan gaan of niet.

Geen straf voor ouders die gezonde kinderen thuishouden

Minister Arie Slob (Onderwijs) legt geen prioriteit bij het controleren en bestraffen van ouders die gezonde kinderen thuishouden vanwege het coronavirus. 'We zitten helemaal niet in termen van toezicht, maar meer in termen van volksgezondheid', legt hij uit. Volgens de minister is de boodschap duidelijk: alleen bij klachten moeten kinderen thuisblijven. 'Maar in een tijd van crisis moet je wel in de goede volgorde over dingen spreken en met dingen bezig zijn.'

In de Tweede Kamer werd donderdagavond een motie aangenomen waarin staat dat ouders hun kinderen zonder boete thuis kunnen houden. Het kabinet raadde die motie af, maar die werd toch door een meerderheid van de kamer aangenomen.

Nieuwe dienstregeling NS geen gevolgen in regio

De NS heeft vrijdag laten weten dat de aangepaste dienstregeling geen gevolgen heeft voor het treinverkeer in onze regio. De vervoersmaatschappij heeft het aantal treinen in de spits verlaagd, maar deze veranderingen gelden vooral voor het treinverkeer van en naar Noord-Brabant en rond Utrecht.

Kerken en moskeeën schrappen diensten

De kerken en moskeeën in Nederland zullen de rest van de maand geen diensten meer aanbieden. De Rooms-Katholieke Kerk schrapt tot het einde van de maand alle zaterdags- en zondagsmissen. Mensen kunnen in principe wel naar de kerk om zelf te bidden. 'De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed.'

De moskeeën in de regio hebben de vrijdaggebeden afgelast. De moskeeën gaan op vrijdag helemaal dicht van 7.00 tot 15.00 uur. Verder worden alle bijeenkomsten afgelast waarbij meer dan honderd bezoekers worden verwacht, net als het weekendonderwijs voor de kinderen. 'Moge Allah onze samenleving beschermen tegen al het kwaad', schrijven de besturen van de regionale moskeeën in een verklaring.

De El Islam moskee in Den Haag | Foto: Omroep West

NIDA vraagt spoeddebat Haagse gemeenteraad aan

NIDA heeft in Den Haag een spoeddebat aangevraagd. De partij wil weten wat het college doet na de door het kabinet aangekondigde extra maatregelen. Volgens fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz treft het virus niet alleen de volksgezondheid, maar ook andere sectoren. 'Het raakt ook het onderwijs, de veiligheid en de lokale economie', legt hij uit. De politicus wil weten welke maatregelen de burgemeester en de wethouders nemen of nog gaan nemen. Als andere partijen het verzoek steunen komt er waarschijnlijk woensdag of donderdag een debat.

Burgemeester Lenferink wil noodverordening

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden verwacht dat er komende dagen een noodverordening komt die het organiseren van evenementen met meer dan honderd bezoekers strafbaar maakt. 'Het maximum van honderd personen op een bijeenkomst is nu nog niet zo hard', legde de burgemeester donderdagavond in de gemeenteraad uit. 'De minister kan een aanwijzing geven om hier wel een harde maatregel van te maken.'

Lenferink is als burgemeester van Leiden voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 'Deze staat boven de gemeente, en kan regionale wetten afkondigen', legt Lenferink uit. 'Hier kunnen we in uitleggen wat met bijeenkomsten wordt bedoeld. Als dit duidelijk is dan wordt het makkelijker om te handhaven. We kunnen dan boetes uitdelen, maar een pand ook sluiten als de regels overtreden worden.

Drie nieuwe besmettingen in Hollands Midden

De GGD Hollands Midden heeft vrijdag drie nieuwe besmettingen in de regio gemeld. Het gaat om een 52-jarige man uit Alphen aan den Rijn, een 30-jarige vrouw uit Leiden en een 63-jarige man eveneens uit Leiden. De GGD is voor deze mensen een contactenonderzoek gestart. Er is niet bekendgemaakt hoe het met de nieuwe patiënten gaat.

Nauwelijks files op de snelwegen

Mensen lijken vrijdag gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Op de snelwegen staan nagenoeg geen files. Ook op de grote stations is het rustiger dan normaal. De NS liet donderdag weten vanaf vrijdag met minder treinen in de spits te rijden omdat minder reizigers worden verwacht.

'Op vrijdagochtend is het altijd al rustiger, maar nu staan er nog minder files dan anders', aldus de ANWB. Op 'normale' vrijdagen staat er gemiddeld dertig kilometer file in het land, rond 7.00 uur stond er acht kilometer file. Die vertraging werd veroorzaakt door een ongeluk. Deze files losten ook snel weer op.

Gemeenten Haaglanden 'op één lijn' over coronavirus

Charlie Aptroot, afzwaaiend burgemeester van Zoetermeer, overlegde donderdagavond met de andere burgemeesters uit de regio Haaglanden over het oprukkende coronavirus. Volgens Aptroot is het belangrijk dat de gemeenten 'op één lijn' zitten over de bestrijding van het coronavirus. Vrijdagochtend publiceert Aptroot een brief aan alle gemeenten waarin de hoofdpunten van dat overleg staan omschreven. Aptroot, die aan het einde van maart zijn ambt zal verlaten, laat tevens weten dat zijn afscheidsfeest wegens de nieuwe coronamaatregelen niet doorgaat. 'Dat is jammer, maar wel de juiste keuze.'

Hogescholen en universiteiten dicht

Hogescholen en universiteiten in heel Nederland sluiten per direct de deuren vanwege het coronavirus. Er zullen tot eind maart geen onderwijsactiviteiten en tentamens plaatsvinden. Dat melden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. In onze regio geldt de sluiting onder andere voor de Universiteiten van Delft en Leiden, de Haagse Hogeschool, Leidse Hogeschool en hogeschool Inholland.

Vanaf vrijdag laat de Universiteit Leiden nog twee andere maatregelen ingaan, waaronder een reisverbod voor studenten naar het buitenland en het sluiten van de Hortus Botanicus. Ook sluiten de vijf grote studentenverenigingen van de stad (Minerva, Augustinus, Quintus, Catena en SRR) hun deuren tot het einde van de maand, dat meldt mediapartner Sleutelstad.

Burgemeester Spies van Alphen aan den Rijn over de maatregelen

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn legt aan mediapartner Studio Alphen uit wat de maatregelen van minister Bruins betekenen voor haar gemeente. 'Het hakt er best in. Het betekent dat de Boomfeestdag niet door kan gaan. De Opschoondag van volgende week zaterdag gaat ook niet door.'

OM: processen gaan zo veel mogelijk door

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaan de meeste processen ondanks het coronavirus zo veel mogelijk door, hoewel ze wel voorbereid zijn op minder beschikbare capaciteit. 'Het OM heeft de meeste kritische processen goed in beeld. Als de capaciteit verder afneemt, krijgen die processen de prioriteit', aldus een woordvoerder van het OM.

'Denk daarbij aan zittingen waarbij een verdachte in voorlopige hechtenis zit in afwachting van behandeling van de zaak. Daar zit een wettelijke termijn aan. Dat soort processen krijgen daarom voorrang.' Het OM laat ook weten dat het alle werknemers in Noord-Brabant heeft aangeraden om zo veel mogelijk thuis te werken. Die maatregel wordt nu doorgetrokken naar alle parketten.

Leidse bioscopen en Duinrell blijven vooralsnog open

Vooralsnog blijven de Leidse bioscopen Trianon, Lido en het Kijkhuis open, meldt mediapartner Sleutelstad. De filmtheaters kunnen open blijven door het aantal verkoopbare tickets sterk terug te draaien. Zo ontstaat er meer ruimte in de zalen en wordt het besmettingsrisico verkleind. Alle zalen zullen maximaal voor 30 procent bezet zijn. Trianon 1 vormt een uitzondering. Ook worden alle films de komende tijd zonder pauze vertoond. Bioscopen Leiden, de overkoepelende organisatie van de bioscopen, hoopt door de maatregelen door te kunnen gaan met het vertonen van films.

Pretpark Duinrell in Wassenaar blijft net als de Leidse bioscopen open, maar neemt ook maatregelen. Het vakantiepark is open voor gasten die er overnachten. Komend weekend kunnen mensen ook naar het Tikibad, restaurants en andere faciliteiten, waarbij er wordt gezorgd dat er maximaal honderd personen tegelijkertijd in het Tikibad aanwezig zijn. Voor daggasten zijn het Tikibad en winterattracties t/m 31 maart 2020 gesloten. Het pretpark heeft de maatregelen genomen in overeenstemming met de burgemeester van Wassenaar.

Evenementen met meer dan honderd mensen afgelast

Alle evenementen waarbij meer dan honderd personen aanwezig zijn, worden in heel Nederland afgelast. Dat heeft het kabinet donderdag besloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportwedstrijden, maar ook om theatervoorstellingen en tentoonstellingen in musea, zei minister Bruno Bruins na het crisisberaad. Ook werkbijeenkomsten in of van bedrijven met dit soort grote aantallen, kunnen niet doorgaan.

Basis- en middelbare scholen blijven voorlopig open

Voor basis- en middelbare scholen gelden geen beperkingen. Volgens premier Rutte zijn hier weinig buitenlandse contacten en jongeren zijn niet de grootste risicogroep. Daarnaast zou het sluiten van scholen een grote wissel trekken op ouders, die niet naar het werk zouden kunnen omdat zij hun kinderen op moeten vangen. Het risico van het sluiten van de scholen zou te groot zijn om deze maatregel te nemen.

Besmetting in Wassenaar

Twee mannen van in de veertig uit Pijnacker-Nootdorp en een vrouw van in de zestig uit Wassenaar zijn besmet met het coronavirus. Ook een 28-jarige vrouw uit Boskoop, een 56-jarige man uit Nieuwkoop en een 76-jarige man uit Katwijk zijn ziek geworden van het nieuwe virus. Zij zitten allen in thuisisolatie. De GGD is een contactonderzoek gestart en neemt maatregelen waar nodig.

'Direct maatregelen nodig tegen coronavirus'

Hoogleraar Frits Rosendaal is zeer tevreden over de nieuwe maatregelen van minister Bruno Bruins (Volksgezondheid). 'Sociale onthouding, thuiswerken en thuisblijven bij eerste tekenen van luchtweginfecties zijn goede stappen', meent het afdelingshoofd Klinische Epidemiologie van de Universiteit Leiden. 'Het doel nu is om het virus te vertragen zodat we ons zorgsysteem en de zorgverleners niet overbelasten.'

Voordat minister Bruins donderdagmiddag nieuwe maatregelen aankondigde was Rosendaal niet te spreken over het kabinetsbeleid. 'Nederland moet per direct strengere maatregelen treffen om het aantal sterfgevallen van het coronavirus te beperken', zei hij toen stellig.

Transavia schrapt vluchten

Transavia vliegt tussen 18 maart en 22 april niet meer naar Italië. De luchtvaartmaatschappij voert meerdere van deze vluchten uit vanaf Rotterdam The Hague Airport. Transavia heeft tot het annuleren besloten vanwege de vergaande maatregelen die de Italiaanse overheid heeft doorgevoerd. Komende week worden nog wel een paar vluchten uitgevoerd om reizigers die in Italië zijn de mogelijkheid te geven om weer thuis te komen.