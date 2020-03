Haagse burgemeesterskandidaten De Mos en Blase in debat op Radio West

De twee kandidaat-burgemeesters Richard de Mos en Bert Blase kruisen vrijdagavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur de degens in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. Beide kandidaten hebben openlijk gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Den Haag. Ze willen een statement maken voor de gekozen burgemeester. Het programma is te volgen via 89.3 fm.

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos maakte woensdag bekend dat hij voor het hoogste ambt in Den Haag gaat. 'Ik denk dat ik de herkenbare, verbindende en daadkrachtige burgemeester kan zijn die deze stad nodig heeft', schreef hij in zijn sollicitatiebrief aan Jaap Smit, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Ook volgt hij het spoor van Bert Blase, de waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. Blase wil een lans breken voor de gekozen burgemeester en heeft daarom zijn sollicitatie openbaar gemaakt. Hij vindt dat de inwoners van Den Haag 'het recht hebben te weten wie er belangstelling heeft'. Ook wil hij af van 'de sfeer van geheimzinnigheid die om het benoemingsproces hangt'.

Coronavirus

De Mos en Blase zouden onder leiding van de beweging Meer Democratie vrijdagavond in restaurant Pex met elkaar in debat gaan tijdens Het Grote Burgemeestersdebat. Maar vanwege het coronavirus en de extra maatregelen die het kabinet donderdag heeft afgekondigd, is het debat in Pex afgelast. Op Radio West gaan de twee vrijdagavond wel in debat. Dat is te horen tussen 18.30 uur en 19.00 uur op 89.3 Radio West.

Ook Het Grote Nachtburgemeester-debat van donderdagavond tussen Pat Smith en Cary van Rheenen is vanwege corona gecanceld.