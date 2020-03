Van 'domme beslissing' tot 'prima': wisselende reacties op maatregelen coronavirus

Een van de belangrijkste maatregelen is dat evenementen in Nederland met meer dan honderd bezoekers niet door gaan. Ook worden tot het einde van de maand alle sportwedstrijden afgelast. Om het coronavirus te bestrijden, heeft het kabinet na crisisberaad besloten dat deze evenementen niet langer door mogen gaan. Het kabinet roept iedereen op met verkoudheid of andere luchtwegklachten thuis te blijven en contact met anderen te mijden.

Bij het Mauritshuis in Den Haag, een van de best bezochte musea van de stad, mogen geen mensen meer naar binnen als gevolg van de maatregelen. Dat komt als een verrassing voor een groepje buitenlandse toeristen en hun reisgids. 'Gelukkig kunnen ze nog wel naar Scheveningen en Delft', vertelt een gids.

Supermarkten

Bij de supermarkten reageren de meeste mensen rustig. 'Volg wat de regering adviseert, ga niet je eigen weg', vertelt een vrouw. Een man met meerdere rollen toiletpapier onder zijn armen is niet overtuigd. 'Ik ben niet bang voor het coronavirus', vertelt hij. 'Dit zijn normale boodschappen.' Een ander stel komt juist om extra voorraad in te slaan. 'Iedereen loopt met toiletpapier, dus gaan wij ook maar even kijken.'

Scholen

Bij scholieren was er weinig begrip voor de beslissing van het kabinet om de scholen niet te sluiten. ‘Evenementen met meer dan honderd mensen mogen niet doorgaan, maar hier zitten 1600 mensen op school’, zegt een leerling. ‘Het is een domme beslissing’, valt een schoolgenoot haar bij.

Bij ouders en docenten is er meer begrip. ‘Er is wel paniek, zo merk ik aan mijn dochter’, geeft een ouder aan. ‘Maar voor nu is de maatregel prima, pas als het in de omgeving uit gaat breiden, zijn denk ik volgende stappen nodig.’ Een docente is het hier mee eens. ‘Bij ons zijn nog geen besmettingen bekend. Als je de school sluit moet je alle scholen sluiten. Dat ontwricht de maatschappij zo erg, dat je je af moet vragen of dat nu al nodig is.’

Thuiswerken

Een van de belangrijkste adviezen van Minister Bruins is om zoveel mogelijk thuis te werken. Voor sommigen is dat geen grote verandering. 'Ik werkte al één dag in de week vanuit huis, dus dat zal nu wel wat meer worden', vertelt een vrouw aan Omroep West. Bas Kuik, woordvoerder van Nationale Nederlanden, zegt bezig te zijn met een test waarbij een deel van het personeel deze week thuiswerkt. 'Als die test goed verloopt zullen we een besluit gaan nemen over wat we volgende week gaan doen.'

