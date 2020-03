Hoogleraar over coronamaatregelen: 'Doel is vertragen om zorg niet te overbelasten'

Hoogleraar Frits Rosendaal is zeer tevreden over de nieuwe maatregelen van minister Bruno Bruins (Volksgezondheid). 'Sociale onthouding, thuiswerken en thuisblijven bij eerste tekenen van luchtweginfecties zijn goede stappen', meent het afdelingshoofd Klinische Epidemiologie van de Universiteit Leiden. 'Het doel nu is om het virus te vertragen zodat we ons zorgsysteem en de zorgverleners niet overbelasten.'

Voordat minister Bruins donderdagmiddag nieuwe maatregelen aankondigde was Rosendaal niet te spreken over het kabinetsbeleid. 'Nederland moet per direct strengere maatregelen treffen om het aantal sterfgevallen van het coronavirus te beperken', zei hij toen stellig. In het Omroep West radioprogramma Studio Haagse Bluf ging Rosendaal verder in op de nieuwe maatregelen en de gevolgen van het coronavirus.

Zitten we nu in de volgende fase van de uitbraak?

Ja. Dat is gebeurd. In fase twee is het niet meer mogelijk om de oorsprong van het virus te achterhalen, zoals dat nu bijvoorbeeld in Noord-Brabant het geval is. Contactenonderzoek heeft daar geen zin meer, omdat het virus niet meer te herleiden is bij meer dan honderd mensen.

Wat is het grootste risico als we geen extra maatregelen nemen?

Dan worden er heel veel mensen tegelijk ziek. Daarvan wordt een klein percentage erg ziek. Een klein percentage van heel veel mensen is alsnog veel. We hebben geen ruimte voor die ernstige zieke mensen in de ziekenhuizen. Dat is waarom we nu onze best moeten doen om de piek van het aantal besmettingen uit te smeren over een langere tijd.

Komen de maatregelen nu nog op tijd?

Ik denk het wel. Je kan beargumenteren dat de maatregelen eerder hadden moeten komen, maar dat neemt niet weg dat het prima maatregelen zijn. Die zullen overigens niet meteen effect hebben. Er is natuurlijk een incubatietijd van ongeveer een week. We zullen pas over een tijdje zien of deze maatregelen effect hebben. Dan kunnen we kijken of de maatregelen aangepast moeten worden.

De scholen worden niet gesloten omdat het weinig effect zou hebben. Ook zou dat voorkomen dat zorgmedewerkers thuis moeten blijven om voor kinderen te zorgen. Bent u het daar mee eens?

Het is een valide punt. In de zorg hebben we nu zeker alle mensen nodig, maar dat geldt ook voor mensen in andere functies. De economie moet blijven draaien. Je zou misschien wel de middelbare scholen kunnen sluiten, omdat die kinderen zelfstandiger zijn. Het is belangrijk dat men nu met gezond verstand naar de maatregelen kijkt. Een verbod op bijeenkomsten met honderd mensen betekent niet dat je zonder zorgen naar een feest met vijftig mensen kan gaan. Het is verstandig als mensen daar streng in zijn voor zichzelf.

Wat zegt u tegen mensen die zich nu zorgen beginnen te maken?

Deze ziekte is dodelijker dan de gewone griep, dat is waar. De meeste mensen zullen de ziekte echter waarschijnlijk niet krijgen. De mensen die het wel krijgen, zullen er niet heel veel last van hebben. Waar het vooral om gaat is dat we de druk op de zorg nu zo laag mogelijk houden.

