Slag om buurthuis Het Anker in Hazerswoude: 'Wij hoeven er niks aan te verdienen'

Vier andere geïnteresseerde partijen hebben zich officieel gemeld. Wie dat zijn, wil de gemeente niet zeggen. Alleen stichting Buurthuis Het Anker, die vijf lokale financiers heeft gevonden, speelt open kaart. 'Dit is voor ons hét buurthuis van Hazerswoude-Rijndijk. En dat willen we zo laten blijven', verklaart Cathrin van der Werf namens de stichting.

'Daarnaast is dit een heel solide gebouw', vervolgt ze haar verhaal. 'Het bestaat inmiddels 45 jaar. Maar het is zó stevig gebouwd, dat blaas je niet zomaar omver. Dus vanuit het oogpunt van duurzaamheid is dit de allergoedkoopste manier voor de gemeente om deze buurt een buurthuis te laten hebben. Het bespaart ze miljoenen.'

Architectuur behouden

De gemeente Alphen wil Het Anker sluiten en op termijn een splinternieuw dorpshuis uit de grond stampen. Wat wethouder Kees van Velzen (CDA) betreft, kan het voormalige schoolgebouw van de Rhynenburch worden omgetoverd in een tijdelijk buurthuis. Dan moet eerst Het Anker worden verkocht. Daarvoor geldt wel één eis: de architectuur moet van binnen en buiten zoveel mogelijk behouden blijven.

Bij bridgeclub Het Anker zijn ze blij met het het bod van de gelijknamige stichting. 'Dat vinden wij fantastisch', reageert voorzitter Jozien Stolwijk. 'We hopen dan ook van harte dat het bod geaccepteerd wordt. Wij zouden werkelijk niet weten waar we naartoe zouden moeten. Waar vinden we zo'n gelegenheid, waar je met zoveel mensen kunt spelen? En waar je bovendien een goede horecavoorziening hebt, want dat is voor ons ook echt belangrijk.'

Dementerende bejaarden

Voor de bieders moet Het Anker nóg meer een sociaal maatschappelijk centrum worden,. Zo denken ze aan het opzetten van een dagopvang voor dementerende bejaarden en mogelijk zelfs een filmhuis, zegt Van der Werf. 'We zijn niet op zoek naar rendementen in de vorm van euro’s. Wij zijn investeerders, gericht op rendement voor inwoners van Hazerswoude-Rijndijk. Dus we hoeven er niks aan te verdienen.'

Zo'n tachtig tot negentig leden van de bridgeclub, voornamelijk 65-plussers, maken wekelijks gebruik van het gebouw. Zij wonen in de wijk en kunnen lopend naar het buurthuis komen. Volgende week besluit het gemeentebestuur welk bod geaccepteerd wordt. Stolwijk: 'Wat dit dorp zou moeten zonder Het Anker? Wat onze bridgeclub betreft zou dat een ramp zijn, dat geef ik eerlijk toe. Echt een ramp.'

